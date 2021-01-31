В Москве в воскресенье выпадет до 10 процентов месячной нормы осадков

В воскресенье в столице выпадет около 10 процентов январской нормы осадков, или около 4-5 мм. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как сказал синоптик, на 30 января а столице, по данным опорной станции ВДНХ, выпало 63 мм осадков. "В воскресенье выпадет до 10 мм осадков или около 4-5 мм, то есть всего выпадет за месяц около 68 мм при месячной норме 42 мм. В общей сложности получается около 160% месячной нормы", - рассказал Тишковец.

Как он рассказал "РГ", температура воздуха в январе превысила норму на 0,6 градуса.

По данным метеобюро Москвы и области, снегопад в регион принес теплый фронт с юго-запада. Наиболее сильные осадки в воскресенье пройдут на юго-востоке Подмосковья.

Высота сугробов в городе - 36 см.