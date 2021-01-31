Новости

В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer 11:05
В Москве начали проверку после вспышки газо-воздушной смеси в кафе 11:00
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 5584 пациента 10:53
В Москве в воскресенье выпадет до 10 процентов месячной нормы осадков 10:33
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс" 09:08
В Омске задержали убийц футболиста Егора Дробыша 08:44
Овечкин вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ 08:36
Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19 08:32
Врач: Москвичам рано надевать весеннюю одежду 07:50
Японских военнослужащих бросили на борьбу со вспышкой COVID-19 07:46
Названы отрасли с самой высокой и низкой эффективностью труда 07:07
В Японии выявлен очаг заражения "британским" штаммом коронавируса 07:03
Reuters: Два адвоката Трампа по делу об импичменте покинули его команду 06:28
Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку 05:50
В Калифорнии началось расследование в связи с угрозами в адрес губернатора 05:33
Американцев обязали носить маски в общественном транспорте 04:50
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей 04:11
Иммунолог сравнила особенности течения коронавируса и гриппа 03:39
NBC: 1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 03:18
В США число случаев COVID-19 превысило 26 миллионов 02:50
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России 02:23
Экс-спартаковец Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес в составе "Палмейраса" 01:27
В Кембриджском университете обнаружена "находка века" 01:03
Нулевого пациента с ВИЧ связали с Первой мировой войной 00:59
В Москве за взятку арестованы сотрудники Роспотребнадзора 00:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 10:33
Рубрика: Общество

В Москве в воскресенье выпадет до 10 процентов месячной нормы осадков

Текст: Ирина Огилько

В воскресенье в столице выпадет около 10 процентов январской нормы осадков, или около 4-5 мм. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Врач назвал последствия "погодных горок"

Как сказал синоптик, на 30 января а столице, по данным опорной станции ВДНХ, выпало 63 мм осадков. "В воскресенье выпадет до 10 мм осадков или около 4-5 мм, то есть всего выпадет за месяц около 68 мм при месячной норме 42 мм. В общей сложности получается около 160% месячной нормы", - рассказал Тишковец.

Как он рассказал "РГ", температура воздуха в январе превысила норму на 0,6 градуса.

По данным метеобюро Москвы и области, снегопад в регион принес теплый фронт с юго-запада. Наиболее сильные осадки в воскресенье пройдут на юго-востоке Подмосковья.

Высота сугробов в городе - 36 см.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна