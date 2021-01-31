В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда

В ближайшие часы в Москве серьезно ухудшится погода. Столичный департамент транспорта призвал водителей к осторожности.

Ухудшение погоды ожидается с 19.00. Прогнозируется усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Также на трассах возможна гололедица.

В таких условиях автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными. "Избегайте резких маневров на дорогах и не оставляйте автомобили у слабоукрепленных конструкций", - рекомендуется в сообщении ведомства.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 10.00 1 февраля.