В Москве за взятку арестованы сотрудники Роспотребнадзора

Двое сотрудников столичного управления Роспотребнадзора арестованы по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Савеловского районного суда Москвы. В самом управлении РИА Новости подтвердили задержание и заявили, что это стало результатом совместной работы ведомства и правоохранительных органов по пресечению взяточничества.

По уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" задержаны заместитель главного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и руководитель группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов. Суд санкционировал их арест до 29 марта.

Под стражей на такой же срок оказался и подогреваемый в даче взятки в особо крупном размере, глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.

Подробности коррупционной схемы пока не приводятся.