На Сахалине водитель подрался со школьником из-за проездного билета

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку конфликта между водителем и школьником в пассажирском автобусе.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужили публикации в соцсетях и местных СМИ. Судя по ним, конфликт возник из-за того, что у подростка не сработал проездной билет. В результате водитель и школьник буквально подрались.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.