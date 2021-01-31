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31.01.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

На Сахалине водитель подрался со школьником из-за проездного билета

Текст: Инесса Доценко

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку конфликта между водителем и школьником в пассажирском автобусе.

Фото: iStock
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Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужили публикации в соцсетях и местных СМИ. Судя по ним, конфликт возник из-за того, что у подростка не сработал проездной билет. В результате водитель и школьник буквально подрались.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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