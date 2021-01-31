В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно приземлился в поле под Уфой.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, на борту находился один человек, совершавший любительский полет с аэродрома Первушино.

После получения информации о вынужденной посадке на место выехали спасатели. Они выяснили, что причиной ЧП стало попадание в винт птицы, после чего двигатель начал вибрировать.

Связь с самолетом не была нарушена, пилот вне опасности. В результате инцидента никто не пострадал, а самолет отбуксировали в село Кувыково.