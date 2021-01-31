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31.01.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

В Башкирии в ДТП со "скорой" пострадали два человека

Текст: Гульназ Данилова

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП, произошедшего в деревне Сальзигутово Кармаскалинского района. Там столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи марки "ГАЗель" и ВАЗ-2110.

В Башкирии при столкновении автобуса с грузовиком пострадали пассажиры

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан, в результате столкновения получили травмы оба водителя: 49-летний, управлявший скорой, и 21-летний автолюбитель. Фельдшер не пострадала.

Скорая до этого транспортировала больного в Зубово, где находится ковидный госпиталь.

- За сутки в республике зарегистрировано семь автоаварий, в которых получили травмы11 человек , - добавили в ГИБДД. - Задержан 51 нетрезвый водитель, разыскан один угнанный автомобиль, выявлено более 2500 нарушений ПДД.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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