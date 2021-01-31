В Саратове на двух десятках перекрестков с интенсивным движением установили модернизированные светофоры с выделенной фазой для пешеходов. Цель была благая - повысить безопасность людей. А вот исполнение, к сожалению, во многом подкачало. Хотя со времени установки прошло уже больше полугода, несмотря на жалобы граждан, работу светофоров так и не отрегулировали.

В редакцию "РГ" обратилась жительница Саратова Анна Михайловна. Каждый день она отводит в школу внучку. После изменения режима работы светофора им стало трудно переходить перекресток улиц Степана Разина и Большая Казачья.

- Прямо на перекрестке две школы, и еще одна в этом же квартале, дорогу переходят много детей, отводится теперь на это всего 15 секунд, а еще светофор настроили таким образом, что одновременно и машины стоят, и мы стоим, долго ждем, когда загорится зеленый свет, - рассказывает жительница Саратова.

Всего в городе 22 перекрестка, где при модернизации светофоров была предусмотрена отдельная фаза для движения пешеходов. Как объясняют специалисты, требование, чтобы потоки транспорта и пешеходы не пересекались, содержится в нормативах по организации дорожного движения ГОСТ Р 52289-2004. Это сделано для обеспечения безопасности пешеходов, для исключения наездов на них, которые нередко происходят при повороте автомашин.

В то же время в Саратове, чтобы компенсировать водителям возросшие простои на перекрестках, светофоры отрегулировали, сократив время движения пешеходов до минимума. За эти мгновения люди успевают не столько перейти, сколько перебежать дорогу.

Особенно неудобно стало пешеходам, кому нужно не просто перебраться на противоположную сторону улицы, а пересечь проезжую часть на перекрестке дважды. Теперь им приходится значительно дольше ждать разрешающий сигнал светофора.

Ну а поскольку тротуары и дороги в городе после снегопадов расчищают с опозданием, переход перекрестка, особенно для пожилых людей, не говоря уже о гражданах с ограниченными возможностями здоровья, превращается в рискованное предприятие.