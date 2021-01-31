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31.01.2021 17:10
Рубрика: Спорт

Каноэ в помощь

Алтай готовится к Кубку мира по гребле
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Министр спорта РФ Олег Матыцин, побывавший на Алтае, оценил готовность Алтайского края к проведению международных соревнований по гребле, где с 20 по 23 мая пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, на нем будут разыграны шесть олимпийских лицензий.

- Майский этап Кубка мира станет знаковым не только для края, но и для всей Российской Федерации, - заявил Олег Матыцин. - Подготовка идет в рабочем режиме без каких-либо нарушений сроков.

Устрицы могут осложнить проведение гребных соревнований на Олимпиаде

Как удалось выяснить "РГ", во время рабочей встречи на гребном канале у министра спорта попросили содействия. Прежде всего требуется финансовая поддержка в пределах 62 миллионов рублей. Большая часть этой суммы пойдет на закупку лодок. По техзаданию принимающая сторона должна предоставить спортсменам 490 каноэ и байдарок. Три сотни лодок благодаря Фонду поддержки олимпийцев уже приобретены.

После окончания соревнований часть лодок останется в распоряжении краевой СДЮШОР им. Константина Костенко, остальные достанутся другим российским школам по гребле.

Кроме того, требуется поддержка российского минспорта по теме визовой поддержки прибывающих иностранных участников соревнований (ожидаются гости из 50 стран).

В Барнауле с 20 по 23 мая пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

За три с половиной месяца до старта уже очевидно, что все объекты инфраструктуры на гребном канале будут подготовлены в срок. Сейчас нужно сосредоточиться на приеме иностранных делегаций: подготовка волонтеров, встреча в аэропорту, размещение в гостиницах, работа транспорта на маршруте "Барнаул - гребной канал", досуг, информационная кампания.

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