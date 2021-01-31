В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону

В Калининградской области прокомментировали озвученный накануне порталом Overt Defence якобы существующий превентивный план удара сил НАТО по региону. Как сообщает РИА Новости, глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал эту идею "фантастическим сценарием".

В частности, Лысков отметил, что подобные сценарии сочиняются десятками в год.

"Назвать их больше как фантазиями никак не получается", - отметил Лысков и подчеркнул, что Калининградская область является регионом с колоссальным туристическим потенциалом и рекомендовал вместо планов о вторжении разрабатывать туристские маршруты в Янтарный край.

Накануне сайт Overt Defence расписал один и таких сценариев, указав, что использовал данные Военно-морского аналитического центра США. Сайт указал, что в случае превентивного удара ставка будет сделана на уничтожение ракет "Искандер" и систем С-400, а также на блокаду города Балтийска, где расположена база Балтфлота.