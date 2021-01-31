Новости

В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону 17:05
Лыжник Большунов из-за падения не прошел квалификацию спринта на КМ 16:57
Исследования "Спутника V" у онкопациентов могут начаться через месяц 16:56
В Брюсселе на несанкционированном митинге задержали 200 человек 16:39
Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы 16:35
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют супругов в сериале Apple 16:27
Около 2 тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в Москве 16:01
В российских регионах незаконные акции не вызвали интереса у горожан 15:41
Месси готовится подать в суд на "Барселону" из-за утечки данных о контракте 15:36
Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина 15:28
На Урале несогласованные акции прошли спокойно, задержанных мало 15:27
В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пожилой участницы акции 15:20
В городах Средней Волги незаконные акции не вызвали интереса у жителей 14:53
Месси зол на "Барселону" за утечку данных о контракте и хочет покинуть клуб 14:46
На улицы в Ростове-на-Дону вышли и противники Навального с плакатами против подобных акций 14:45
"Дом 2" вернется в эфир этой весной 14:34
СМИ: НАТО останется в Афганистане после истечения крайнего срока в мае 14:21
Гасперини заявил, что не будет разбивать структуру "Аталанты" из-за Миранчука 14:14
В Петербурге закрыли станции метро "Пушкинская" и "Звенигородская" 14:05
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 13:53
Более 1 млн пассажиров закрытой оранжевой ветки метро перевезли автобусы КМ 13:51
В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы" 13:38
В римском аэропорту появились "антиковидные" собаки 13:35
В московском метро закрыли станции "Сухаревская" и "Красные ворота" 13:19
На несогласованной акции в Москве собралось около 300 человек 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 17:05
Рубрика: Власть

В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону

Текст: Вера Черенева (Калининградская область)
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

В Калининградской области прокомментировали озвученный накануне порталом Overt Defence якобы существующий превентивный план удара сил НАТО по региону. Как сообщает РИА Новости, глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал эту идею "фантастическим сценарием".

СМИ: НАТО останется в Афганистане после истечения крайнего срока в мае

В частности, Лысков отметил, что подобные сценарии сочиняются десятками в год.

"Назвать их больше как фантазиями никак не получается", - отметил Лысков и подчеркнул, что Калининградская область является регионом с колоссальным туристическим потенциалом и рекомендовал вместо планов о вторжении разрабатывать туристские маршруты в Янтарный край.

Накануне сайт Overt Defence расписал один и таких сценариев, указав, что использовал данные Военно-морского аналитического центра США. Сайт указал, что в случае превентивного удара ставка будет сделана на уничтожение ракет "Искандер" и систем С-400, а также на блокаду города Балтийска, где расположена база Балтфлота.

В регионах Власть Безопасность Армия Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России
В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит