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Рубрика: Происшествия

В Петербурге полиция опровергла применение газа на незаконной акции

Текст: Татьяна Тюменева

Сотрудники полиции не применяли такие спецсредства, как перцовый газ и светошумовые гранаты, во время воскресной несанкционированной акции в Петербурге.

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа

Об этом со ссылкой на ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает ТАСС.

Несанкционированная акция 31 января проходила на нескольких точках в центре города. Известно, что был задержан мужчина, не менее двух раз ударивший кулаком бойца ОМОНа на Пионерской площади. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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