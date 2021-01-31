В Петербурге полиция опровергла применение газа на незаконной акции

Сотрудники полиции не применяли такие спецсредства, как перцовый газ и светошумовые гранаты, во время воскресной несанкционированной акции в Петербурге.

Об этом со ссылкой на ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает ТАСС.

Несанкционированная акция 31 января проходила на нескольких точках в центре города. Известно, что был задержан мужчина, не менее двух раз ударивший кулаком бойца ОМОНа на Пионерской площади. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).