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31.01.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

В Петербурге закрыли станции метро "Пушкинская" и "Звенигородская"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге станции метрополитена "Пушкинская" и "Звенигородская" закрылись из-за обнаружения бесхозного предмета, сообщает пресс-служба городской подземки.

Это смежные станции, поэтому проверка на них проводится одновременно. Поезда проезжают станции без остановки.

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Ранее из-за бесхозного предмета была закрыта станция "Площадь Восстания". Это смежная станция с "Маяковской", но последняя закрыта с середины января из-за ремонта эскалатора, поэтому горожанам, которым необходимо попасть на Московский вокзал, имеет смысл заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, закрыта для пассажиров станция метро "Чернышевская". Там в вестибюле утром выбило четыре витражных стекла. Сейчас на станции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Также пресс-служба петербургской подземки информирует о закрытии станций "Невский проспект" и "Гостиный двор" из-за обнаружения бесхозных предметов.

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