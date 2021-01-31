В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции

В Санкт-Петербурге райсуды арестовали семерых участников незаконной акции на сроки от двух до десяти суток.
Наказания назначили по статье Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Некоторым нарушителям выписывают также административные штрафы.
Несанкционированная акция проходила 31 января на нескольких площадях в центре Санкт-Петербурга.