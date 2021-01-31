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31.01.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

На улицы в Ростове-на-Дону вышли и противники Навального с плакатами против подобных акций

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджавов / РГ Фото: Тагир Раджавов / РГ
Фото: Тагир Раджавов / РГ

В Ростове-на-Дону акция в поддержку Алексея Навального потерпела фиаско, хотя в социальных сетях за нее активно агитировали сторонники блогера.

С раннего утра сотрудники полиции и городские власти с помощью переносных заборов оградили улицу Пушкинскую и подходы к парку культуры и отдыха имени Горького. Работники полиции не препятствовали горожанам проходить за ограждения и топтаться под дождем возле здания библиотеки. Полицейские по громкой связи предупреждали, что мероприятие несогласованное и просили собравшихся разойтись.
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На площади собралось около 70 человек. Кроме сторонников Навального выразить свою позицию пришли и те, кто категорически против подобных акций. Несколько человек выстроились в одиночные пикеты с флагами и самодельными плакатами "За единое отечество: от Бреста до Владивостока", "Работаем братья! Отечество в опасности", "Нет Майдану в России" и т.д. Многие из них сравнивали происходящее с событиями в 2013 году в Киеве и пытались уговорить молодежь не повторять ошибок соседей.

К счастью, в отличие от событий 23 января, когда сторонники Навального жестоко избили несогласного с ними гражданина, на Дону обошлось без таких стычек.

Акция протеста, которую пытались ангажировать как "всенародную", завершилась примерно за полчаса. В 12:53 улица Пушкинская оказалась открыта для туристов и жителей города.

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