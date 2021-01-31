Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре

Российский самолет, выполняющий рейс Краснодар - Астрахань, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за возникших в полете неисправностей. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодар, воздушное судно приземлилось спустя полтора часа после вылета.

- Рейс вылетел в 15:21. Позже экипаж сообщил о технической неисправности и самолет совершил посадку в аэропорту вылета в 16:51. Рейс перенесли, пассажиры отправились в Астрахань в 18:37 на другом борте, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Какие именно неполадки возникли в полете не сообщается.