Роскомнадзор: Фейки, связанные с незаконными акциями, незамедлительно блокируются

Все фейковые сообщения, связанные с несанкционированными акциями, незамедлительно блокируются. Об этом в воскресенье сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что распространителей недостоверной информации привлекают к предусмотренной законом ответственности.

"В соцсетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных акций. На основании требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора администрации социальных сетей блокируют доступ к ложной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что фейки в основном связаны "с завышенными показателями о количестве участников незаконных акций, а также о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".

В Роскомнадзоре напомнили об ответственности по статье 13.41 КоАП РФ "нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет". Юрлицам-нарушителям грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления - ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".