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31.01.2021 09:15
Рубрика: Экономика

Россиян могут освободить от налога от сдачи бутылок

Текст: Алексей Дуэль
Налоги на доходы физических лиц, полученных от сдачи отходов и вторсырья на переработку, могут быть отменены. Пока такая норма действует только в отношении макулатуры, однако это может и измениться, допустил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Фото: Егор Еремов/ РИА Новости Фото: Егор Еремов/ РИА Новости
Фото: Егор Еремов/ РИА Новости

"Когда отменяли налоги на доходы от сдачи макулатуры, это было выгодно всем, - объяснил Владимир Бурматов. - Если со стеклотарой, пластиком, металлоломом будет так же, то да, стоит".

Названы московские парки, в которых собирают вторсырье

При этом он обратил внимание на опыт СССР 1980-х годов. Тогда, по мнению Бурматова, система обращения с отходами (сбор макулатуры и металлолома, вторичное использование стеклотары) была более эффективной, чем сегодня. И кое-что из опыта прошлых лет стоить взять на вооружение в будущем, считает депутат.

Полностью интервью с Владимиром Бурматовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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