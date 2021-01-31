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31.01.2021 04:11
Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суммы в 100 тысяч рублей хватит для создания инвестиционного портфеля. Об этом заявила финансовый советник Анна Харченко, отметив, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов, например, срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, финансового состояния и источников дохода.

Фото: РИА Новости
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Для короткого срока инвестирования и при низкой склонности к риску следует выбрать ОФЗ - государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты. Можно присмотреться к корпоративным облигациям. Однако стоит помнить, что вместе с доходностью всегда растет и риск, отметила Харченко в интервью агентству "Прайм".

Эксперт порекомендовала обратить внимание также на акции российских компаний. Акции дадут возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Эксперт считает, что российский рынок - "один из самых щедрых в мире" на выплаты процентов от прибыли инвесторам.

Еще один вариант для инвестирования - биржевые фонды на интересующие рынки. Прежде, чем инвестировать, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. "Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги", - резюмировала Харченко.

Экономика Финансы

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