Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей

Суммы в 100 тысяч рублей хватит для создания инвестиционного портфеля. Об этом заявила финансовый советник Анна Харченко, отметив, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов, например, срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, финансового состояния и источников дохода.

Для короткого срока инвестирования и при низкой склонности к риску следует выбрать ОФЗ - государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты. Можно присмотреться к корпоративным облигациям. Однако стоит помнить, что вместе с доходностью всегда растет и риск, отметила Харченко в интервью агентству "Прайм".

Эксперт порекомендовала обратить внимание также на акции российских компаний. Акции дадут возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Эксперт считает, что российский рынок - "один из самых щедрых в мире" на выплаты процентов от прибыли инвесторам.

Еще один вариант для инвестирования - биржевые фонды на интересующие рынки. Прежде, чем инвестировать, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. "Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги", - резюмировала Харченко.