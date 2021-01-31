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Рубрика: Спорт

Свои снег и лед

Российские спортсмены добились знаковых побед на этих выходных
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
Успехами в зимних видах спорта отечественного болельщика не удивишь, но даже на этом фоне эти выходные выделяются небывалой концентрацией выдающихся побед российских спортсменов. Рассказываем о самых важных из них.
Максим Буров (слева) досрочно выиграл Кубок мира в лыжной акробатике. К аналогичному достижению близок и Александр Большунов (справа), разорвавший всех в шведском Фалуне. Фото: EPA Максим Буров (слева) досрочно выиграл Кубок мира в лыжной акробатике. К аналогичному достижению близок и Александр Большунов (справа), разорвавший всех в шведском Фалуне. Фото: EPA
Максим Буров (слева) досрочно выиграл Кубок мира в лыжной акробатике. К аналогичному достижению близок и Александр Большунов (справа), разорвавший всех в шведском Фалуне. Фото: EPA

Наш обзор начнем с немецкого Кенигсзе, где прошли самые статусные соревнования уик-энда - чемпионат мира по санному спорту. На нем уже третье "золото" в своей карьере завоевал наш Роман Репилов. Эту победу россиянин назвал "одной из самых крутых в карьере", и понятно почему. Во-первых, сезон 2020/2021 складывался для Репилова неудачно: Роман провалил несколько стартов, пропустил чемпионат Европы, и было непонятно, в каких кондициях спортсмен подходит к главному турниру сезона. Во-вторых, очень серьезно были настроены хозяева трассы, немцы, которые на прошлогоднем ЧМ в Сочи не взяли ни одной личной медали. В итоге дуэль Репилова с главным мэтром санного спорта Феликсом Лохом стала украшением соревнований. Роман в первой же попытке показал лучший результат, однако Лох тут же перекрыл его на две тысячные, установив рекорд трассы. Наш парень не перегорел и во второй попытке прошел трассу еще быстрее. А вот у Лоха нервы не выдержали - только второе место.

Большунов извинился перед финским лыжником за инцидент в эстафете

Наконец, третий момент. Победу Репилов добывал без флага и на пьедестал поднимался без гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Но тут нужно отдать должное соперникам, которые здорово поддержали наших. Тот же Лох сказал, что прекрасно знает, кто наши ребята и откуда. "А все эти нейтральные статусы для него, да и для других наших соперников никакого значения не имеют", - поведал главный тренер нашей сборной Сергей Чудинов, которого цитирует ТАСС.

Далее перемещаемся в белорусские Раубичи, где на этапе Кубка мира по лыжной акробатике триумф праздновал Максим Буров. Такого доминирования России во фристайле не было никогда. Ведь Буров выиграл пять этапов из пяти и досрочно завоевал Кубок мира. Самое интересное, что главные его преследователи тоже россияне - Павел Кротов и Станислав Никитин.

Лыжник Александр Большунов Кубок мира еще не выиграл, но с каждой гонкой все ближе к главному трофею, Большому глобусу. Неделю назад в финском Лахти Большунов угодил в скандал и даже был дисквалифицирован. Но если соперники надеялись, что эти неприятности выбьют Александра из ритма, то напрасно. В шведском Фалуне россиянин одержал сразу две победы: в "разделке" на 15 км и в масс-старте на 10 км. Особенно впечатляющей получилась вторая виктория. По ходу гонки Большунов попал в завал, откатился в четвертый десяток, но вернулся в лидирующую группу и опередил на финише двух норвежцев Йоханнеса Клэбо и Пола Голберга. Благодаря этой победе Александр упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира: у него уже 1613 очков. У идущего вторым Ивана Якимушкина 774 очка.

Соперники не обращают внимания на нейтральный статус россиян. Они прекрасно знают, кто наши ребята и откуда

Наконец, отметим успех нашего конькобежца Павла Кулижникова, взявшего "золото" на 500 метрах в рамках этапа Кубка мира в голландском Херенвене. Многократный чемпион и рекордсмен мира Кулижников уже приучил к своим победам, но эта важна тем, что стала для него первой в этом сезоне.

Роман Репилов стал уже трехкратным чемпионом мира. Фото: AP
Между тем

Штаб хоккейной сборной России определился с составом на третий этап Евротура, Шведские игры, которые пройдут 11-14 февраля. Исполнять обязанности главного тренера будет наставник "молодежки" Игорь Ларионов. Средний возраст команды составил 22 года. Это самый молодой состав сборной России на Шведских играх.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба - СКА), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев").

Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба - "Салават Юлаев"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Артем Минулин ("Металлург"), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский ("Автомобилист"), Семен Чистяков ("Авангард"), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба - "Торпедо"), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все - "Локомотив"), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все - СКА), Виталий Кравцов ("Трактор"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Сергей Шмелев ("Сочи"), Захар Бардаков ("Витязь"), Владимир Бутузов ("Амур"), Максим Соркин (ЦСКА).

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