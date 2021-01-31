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Рубрика: Экономика

Спасите наши туши

Рост стоимости кормов может привести к повышению цен на мясо
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
Мясо и птица подорожали в магазинах за прошлый год всего на 2,73%. Но сохранять отпускные цены производителям все сложнее. Ослабление рубля, рост цен на зерно и импортное сырье для кормов уже привели к увеличению себестоимости производства на 15-20%. А кормовые добавки, которые закупаются в основном в Китае, подорожали почти вдвое.

По данным Национального кормового союза, на аминокислоты в конце 2020 года и начале 2021-го произошел резкий скачок цен, по некоторым рост был почти двукратным. Во-первых, выросли цены на кукурузу как основное сырье для производства аминокислот. Во-вторых, из-за второй вспышки COVID-19 в Китае (страна является крупнейшим производителем аминокислот) нарушены логистические цепочки. На несколько дней был закрыт один из портов - Далянь. Один из крупнейших заводов по производству аминокислот был временно закрыт из-за вируса, что привело к падению производства, создало дефицит на рынке и вызвало рост цен.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться

По данным Российского птицеводческого союза, за 2020 год стоимость отдельных кормовых компонентов в валюте повысилась на 50-100%. Доля импорта в отрасли составляет около 30%. Это племенная продукция, кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование, техника и запчасти. Но большее влияние оказал рост цен на зерно: например, по фуражной пшенице он составил за год 20-24%, фуражной кукурузе - 35-40%, подсолнечнику - 59%, маслу подсолнечному - 40-44%, шроту - 40%, соевым бобам - 50-55%. При этом стоимость кормов в общей себестоимости производства птицеводческой продукции достигает 70%. Это привело к росту цен на яйца, что вызвало беспокойство минсельхоза. Однако генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечает, что средняя цена на яйцо в 2020 году выросла на 3,8% относительно 2019 года, что существенно ниже уровня продовольственной инфляции.

"Принятые меры по регулированию экспорта масличных и зерновых культур, в частности, введенные экспортные пошлины, позволят нивелировать рост затрат на корма и снизить себестоимость производства продукции птицеводства", - говорит эксперт. Пошлины на пшеницу начнут действовать с 15 февраля и составят сначала 25 евро за тонну, а с 1 марта - 50 евро за тонну. Пошлины на ячмень и кукурузу с 15 марта и до 30 июня составят 10 и 25 евро соответственно.

Мясо птицы и яйцо - самый доступный животный белок. В объеме потребления их доля около 33%

Но заметного снижения цен на зерно вряд ли стоит ждать, считает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, цена на свинину идет вверх независимо от цены на зерно, а на рынке птицы есть напряженность, связанная с недостатком инкубационного яйца. В прошлом году производство бройлеров снизилось по сравнению с 2019 годом, а рост по мясу птицы произошел только за счет индейки.

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