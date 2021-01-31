Рост стоимости кормов может привести к повышению цен на мясо

По данным Национального кормового союза, на аминокислоты в конце 2020 года и начале 2021-го произошел резкий скачок цен, по некоторым рост был почти двукратным. Во-первых, выросли цены на кукурузу как основное сырье для производства аминокислот. Во-вторых, из-за второй вспышки COVID-19 в Китае (страна является крупнейшим производителем аминокислот) нарушены логистические цепочки. На несколько дней был закрыт один из портов - Далянь. Один из крупнейших заводов по производству аминокислот был временно закрыт из-за вируса, что привело к падению производства, создало дефицит на рынке и вызвало рост цен.
По данным Российского птицеводческого союза, за 2020 год стоимость отдельных кормовых компонентов в валюте повысилась на 50-100%. Доля импорта в отрасли составляет около 30%. Это племенная продукция, кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование, техника и запчасти. Но большее влияние оказал рост цен на зерно: например, по фуражной пшенице он составил за год 20-24%, фуражной кукурузе - 35-40%, подсолнечнику - 59%, маслу подсолнечному - 40-44%, шроту - 40%, соевым бобам - 50-55%. При этом стоимость кормов в общей себестоимости производства птицеводческой продукции достигает 70%. Это привело к росту цен на яйца, что вызвало беспокойство минсельхоза. Однако генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечает, что средняя цена на яйцо в 2020 году выросла на 3,8% относительно 2019 года, что существенно ниже уровня продовольственной инфляции.
"Принятые меры по регулированию экспорта масличных и зерновых культур, в частности, введенные экспортные пошлины, позволят нивелировать рост затрат на корма и снизить себестоимость производства продукции птицеводства", - говорит эксперт. Пошлины на пшеницу начнут действовать с 15 февраля и составят сначала 25 евро за тонну, а с 1 марта - 50 евро за тонну. Пошлины на ячмень и кукурузу с 15 марта и до 30 июня составят 10 и 25 евро соответственно.
Но заметного снижения цен на зерно вряд ли стоит ждать, считает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, цена на свинину идет вверх независимо от цены на зерно, а на рынке птицы есть напряженность, связанная с недостатком инкубационного яйца. В прошлом году производство бройлеров снизилось по сравнению с 2019 годом, а рост по мясу птицы произошел только за счет индейки.