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31.01.2021 14:21
Рубрика: В мире

СМИ: НАТО останется в Афганистане после истечения крайнего срока в мае

Текст: Максим Макарычев

Силы международной коалиции планируют остаться в Афганистане после истечения крайнего срока в мае, предусмотренного соглашением повстанческого движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ) с Соединенными Штатами. Об этом агентству Reuters в воскресенье заявили четыре высокопоставленных представителя НАТО.

Фото: AFP/ELVIS BARUKCIC
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По оценке экспертов, это может привести к эскалации напряженности в отношениях с талибами, требующими полного вывода войск. Руководство Североатлантического альянса и администрация президента Афганистана не ответили на запрос агентства о комментарии. Однако пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сообщила, что союзники продолжают оценивать общую ситуацию и консультироваться о дальнейших действиях. По ее словам, в Афганистане в настоящее время находится около 10 тысяч военнослужащих, включая американцев.

Ожидается, что этот уровень останется примерно таким же до конца мая, но план дальнейший действий пока не ясен, сказал источник в НАТО. Он отметил, что талибы не выполнили условия соглашения и именно в связи с эти иностранные войска не будут выведены из Афганистана до конца апреля. Кроме этого, с приходом новой американской администрации в политику Соединенных Штатов в Афганистане будут внесены некоторые изменения, в первую очередь, касательно "быстрого и немедленного ухода войск", необходимость которого продвигал предыдущий хозяин Белого дома. Администрация президента Дональда Трампа в начале 2020 года подписала соглашение с талибами, призывая к выводу всех иностранных войск к маю 2021 года в обмен на выполнение повстанцами определенных гарантий безопасности. Трамп приветствовал соглашение, которое со своей стороны не подписало афганское правительство, назвав его "концом двух десятилетий войны". К январю этого года он сократил американский военный контингент в Афганистане до 2500 человек, что является самым низким показателем с 2001 года. Источники в НАТО сообщили, что планы относительно того, что произойдет после апреля, сейчас рассматриваются и, вероятно, станут главным вопросом на ключевой встрече стран-членов Альянса в феврале. По словам дипломатов и экспертов, позиции Организации Североатлантического договора становятся все более важными после предстоящего вывода американского контингента из этой азиатской страны.

Мирные переговоры между афганским правительством и талибами начались в сентябре в столице Катара Дохе, но уровень насилия в Афганистане остается высоким. Кабул и некоторые западные правительства заявляют, что талибы не смогли выполнить условия из-за эскалации насилия и неспособности разорвать связи с боевыми движениями, такими как Аль-Каида (группировка запрещена в РФ). Администрация Джо Байдена, сменившего Трампа 20 января, начала пересмотр мирного соглашения его предшественника. Представитель госдепартамента заявил, что Байден намерен "положить конец вечным войнам, одновременно защищая американцев от террористических и других угроз".

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