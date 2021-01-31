СМИ раскрыли подробности контракта Месси с "Барселоной"

Обнародованы детали контракта Лионеля Месси с "Барселоной". Согласно документам, аргентинец заработает 555 миллионов евро за четыре года.

Условия контракта спортсмена с каталонским клубом, который истекает летом 2021 года, раскрыло испанское издание El Mundo.

Нынешний договор игрока с клубом был подписан в 2017 году и рассчитан на 4 года. По данным издания, за это время общая зарплата Месси составит 555 миллионов евро.

Зарплата игрока составляет 138 млн евро в год, за продление контракта он получит еще 115 млн, и примерно 100 млн приходится на различные бонусы.

Издание опубликовало материал с заголовком "Контракт, разрушивший "Барселону", связывая нынешнее трудное финансовое положение клуба именно с договором с Месси.

Летом аргентинец станет свободным агентом. Его услугами интересуются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".