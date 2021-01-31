В Австрии, где горнолыжные курорты открыты, но с ограничениями из-за "короны", участились случаи появления "подпольных" туристов. Как пишет The Guardian, в одном только популярном местечке Санкт-Антон в земле Тироль полицейские устроили внезапную облаву на нелегальных гостей, задержав 96 нарушителей.

"Среди них оказались британцы, датчане, шведы, румыны, немцы, австралийцы, ирландцы и поляки", - говорится в заявлении местной полиции. В основном все это молодые люди. Каждого оштрафовали на кругленькую сумму - 2180 евро "за нарушение иммиграционного законодательства, правил карантина и регистрации". Дело в том, что подъемники продолжают доставлять туристов в горы, однако иностранным туристам категорически запрещено оставаться на ночь в местных гостиницах. Исключение только для постояльцев, путешествующих по делам бизнеса. "В последние недели общественность с удивлением узнала о существующих лазейках",- отмечает издание. Дело в том, что многие отдыхающие пытаются выдать себя за инструкторов по горным лыжам. Как признал мэр Санкт-Антона Хельмут Малль, недавно прибывшие иностранцы нередко регистрируются как соискатели на работу, хотя новых актуальных вакансий сейчас практически нет. Напомним, Австрия в отличие от соседней Германии решила не отменять туристический сезон. Однако повсюду действуют строгие правила после того, как прошлой зимой курорт Ишгль стал рассадником "короны" далеко за пределами Австрийской Республики.