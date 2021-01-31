В Брюсселе на несанкционированном митинге задержали 200 человек

В столице Бельгии на несанкционированном митинге против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19 задержано 200 человек. Как сообщает портал 7sur7.be, несколько тысяч человек намеревались выйти сегодня в центр Брюсселя на расположенную неподалеку от центрального вокзала площадь. Отмечается, что организаторы митинга не получили от властей разрешения на его проведение, поэтому количество участников сократилось.

Силы правопорядка заранее готовились к акции, отслеживая соответствующие публикации в соцсетях и мессенджерах, и заблаговременно направили в предполагаемые районы сбора протестующих усиленные наряды. Блокирование ряда улиц на подступах к площади было проведено с помощью конной полиции.

Аресты начались еще на подступах к вокзалу. Полиция останавливала людей с плакатами на выходах метро и автобусных остановках. Отмечается, что правоохранителям достаточно быстро "удалось окружить" основную массу участников несанкционированного митинга. После чего им было предложено мирно разойтись по домам. Но по одному и только после прохождения процедуры опознания.