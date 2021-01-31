Новости

В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону 17:05
Лыжник Большунов из-за падения не прошел квалификацию спринта на КМ 16:57
Исследования "Спутника V" у онкопациентов могут начаться через месяц 16:56
В Брюсселе на несанкционированном митинге задержали 200 человек 16:39
Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы 16:35
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют супругов в сериале Apple 16:27
Около 2 тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в Москве 16:01
В российских регионах незаконные акции не вызвали интереса у горожан 15:41
Месси готовится подать в суд на "Барселону" из-за утечки данных о контракте 15:36
Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина 15:28
На Урале несогласованные акции прошли спокойно, задержанных мало 15:27
В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пожилой участницы акции 15:20
В городах Средней Волги незаконные акции не вызвали интереса у жителей 14:53
Месси зол на "Барселону" за утечку данных о контракте и хочет покинуть клуб 14:46
На улицы в Ростове-на-Дону вышли и противники Навального с плакатами против подобных акций 14:45
"Дом 2" вернется в эфир этой весной 14:34
СМИ: НАТО останется в Афганистане после истечения крайнего срока в мае 14:21
Гасперини заявил, что не будет разбивать структуру "Аталанты" из-за Миранчука 14:14
В Петербурге закрыли станции метро "Пушкинская" и "Звенигородская" 14:05
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 13:53
Более 1 млн пассажиров закрытой оранжевой ветки метро перевезли автобусы КМ 13:51
В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы" 13:38
В римском аэропорту появились "антиковидные" собаки 13:35
В московском метро закрыли станции "Сухаревская" и "Красные ворота" 13:19
На несогласованной акции в Москве собралось около 300 человек 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 16:39
Рубрика: В мире

В Брюсселе на несанкционированном митинге задержали 200 человек

Текст: Юрий Чернов
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

В столице Бельгии на несанкционированном митинге против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19 задержано 200 человек. Как сообщает портал 7sur7.be, несколько тысяч человек намеревались выйти сегодня в центр Брюсселя на расположенную неподалеку от центрального вокзала площадь. Отмечается, что организаторы митинга не получили от властей разрешения на его проведение, поэтому количество участников сократилось.

Фото: MARCO DE SWART/EPA
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах

Силы правопорядка заранее готовились к акции, отслеживая соответствующие публикации в соцсетях и мессенджерах, и заблаговременно направили в предполагаемые районы сбора протестующих усиленные наряды. Блокирование ряда улиц на подступах к площади было проведено с помощью конной полиции.

Аресты начались еще на подступах к вокзалу. Полиция останавливала людей с плакатами на выходах метро и автобусных остановках. Отмечается, что правоохранителям достаточно быстро "удалось окружить" основную массу участников несанкционированного митинга. После чего им было предложено мирно разойтись по домам. Но по одному и только после прохождения процедуры опознания.

В мире Европа Бельгия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России
В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah