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Рубрика: Экономика

Как работаем в феврале

Россиян ждет три выходных дня подряд
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
В феврале будет три выходных подряд и единственная в этом году шестидневная рабочая неделя, рассказали в Роструде. Все дело в переносе рабочего дня с понедельника 22 февраля на предшествующую субботу. В результате работать шесть дней россиянам придется с 15 февраля по 22 февраля.

Зато сразу после этого они будут отдыхать три дня - с воскресенья по вторник, на который в этом году выпадает День защитника Отечества, или 23 февраля. Рабочая неделя, на которую приходится праздник, сократится до трех дней и будет длиться со среды 24 февраля по пятницу 26 февраля.

Фото: iStock
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году

В Роструде также обратили внимание, что рабочий день 20 февраля перед длинными праздничными выходными будет коротким, и работодатели обязаны отпустить в эту субботу своих сотрудников на один час раньше.

"Согласно трудовому законодательству продолжительность рабочего дня или смены уменьшается на час, если они предшествуют нерабочему праздничному дню", - пояснили в ведомстве. В Роструде также подчеркнули, что в непрерывно действующих организациях, где производственный процесс поставлен на поток и невозможно уменьшение продолжительности работы или смены в предпраздничный день, переработка должна рассматриваться как сверхурочные работы и компенсироваться работникам предоставлением дополнительного времени отдыха или двойной оплатой.

По Трудовому кодексу работа в выходной или праздничный день также оплачивается в двойном размере. Ее получат россияне, работающие 23 февраля. По желанию вместо нее они могут попросить у работодателя другой день отдыха. В этом случае работа в День защитника Отечества будет оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Всего в феврале будет 19 рабочих дней и девять выходных, один из которых праздничный. Также в этом году длинные выходные у россиян будут с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Отдыхать в этом году мы будем и в канун Нового года - 31 декабря. Итого в 2021 году - 247 рабочих дней и 118 выходных, из которых 30 дней - праздничные. В прошлом году россияне отдыхали столько же, а вот работали на один день больше, потому что год был високосным и в нем было 366 дней вместо 365.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках

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