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31.01.2021 07:03
Рубрика: В мире

В Японии выявлен очаг заражения "британским" штаммом коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не исключило возможности формирования на территории страны первого очага заражения новым штаммом коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

Рейтинг правительства Японии упал до 33 процентов из-за COVID-19

По ее данным, речь идет о трех инфицированных гражданах в префектуре Сайтама, которые на рабочем месте общались с мужчиной, зараженным "британским" штаммом. Заболевшие сейчас находятся под наблюдением врачей, сообщает ТАСС. Всего в Японии выявлено 64 случая заражения новой разновидностью коронавируса.

Общее число случаев COVID-19 в Японии превысило 385 тысяч, скончались более 5,7 тысячи пациентов.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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