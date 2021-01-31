В Японии выявлен очаг заражения "британским" штаммом коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не исключило возможности формирования на территории страны первого очага заражения новым штаммом коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

По ее данным, речь идет о трех инфицированных гражданах в префектуре Сайтама, которые на рабочем месте общались с мужчиной, зараженным "британским" штаммом. Заболевшие сейчас находятся под наблюдением врачей, сообщает ТАСС. Всего в Японии выявлено 64 случая заражения новой разновидностью коронавируса.

Общее число случаев COVID-19 в Японии превысило 385 тысяч, скончались более 5,7 тысячи пациентов.