В Москве шесть тысяч браков зарегистрировали в необычных местах

В течение прошлого года в Москве в необычных местах было зарегистрировано около 6 тысяч браков, сообщает официальный портал мэрии.

К нестандартным местам для регистрации в столице относят планетарий, стадионы, старинные особняки, башни "Москвы-Сити". Чтобы оформить отношения там, а не в обычном ЗАГСе, ничего доплачивать не нужно - попросят только стандартную госпошлину 350 рублей. В результате каждая московская семья регистрируется за пределами дворцов бракосочетаний.

"Регистрация брака не просто услуга, а один из главных праздников в жизни будущих семей. Даже несмотря на пандемию, столичные загсы и дворцы бракосочетания не приостанавливали ни на день проведение регистраций и создавали молодым атмосферу праздника даже при отсутствии гостей и торжественной обстановки", - рассказала и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Лидером среди необычных мест регистрации брака в 2020 году стал особняк "Роял", где поженились около 500 пар. Также в ТОП-3 попали особняк на Волхонке и особняк Спиридонова. Там прошло примерно по 350 церемоний.