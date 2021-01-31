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Рубрика: Общество

В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури

Текст: Оксана Грибанова

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе ответил на сообщения о грядущей магнитной буре, которая, по данным специалистов, обрушится на Землю 1 февраля.

Фото: iStock
Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля

В частности, как отметил специалист, такого рода события особо не влияют на здоровье человека - чего многие как раз и опасаются.

Как пояснил Дмитрий Вибе в беседе с телеканалом "Звезда", если человека, который уверен в своей метеозависимости, предупредить о буре 1 февраля, то он и почувствует недомогание. А если он о событии не узнает, то с высокой вероятностью и не заметит каких-либо особенных симптомов.

"Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов", - отметил Дмитрий Вибе, добавив, что в жизни человеку зачастую и без магнитных бурь хватает стрессовых событий.

На фоне последних влияние бурь на сердечно-сосудистую систему и здоровье в целом "теряется".

Отметим, что на Земле начинается максимум солнечной активности - это 11-летний цикл, 25 по счету. И едва ли это можно назвать выдающимся событием, считают специалисты.

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