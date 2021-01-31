В РФПИ прокомментировали информацию о поставках вакцины в ДНР и ЛНР

Российский фонд прямых инвестиций не поставлял вакцину от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявили в самом РФПИ.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск", - приводит комментарий фонда РИА Новости.

В учреждении добавили, что также не имеют никакой информации "о наличии или отсутствии подобных поставок" в ЛНР и ДНР.

Ранее о скором начале вакцинации препаратом "Спутник V" сообщил представитель Луганска в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.