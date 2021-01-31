Новости

Гасперини заявил, что не будет разбивать структуру "Аталанты" из-за Миранчука 14:14
В Петербурге закрыли станции метро "Пушкинская" и "Звенигородская" 14:05
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 13:53
Более 1 млн пассажиров закрытой оранжевой ветки метро перевезли автобусы КМ 13:51
В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы" 13:38
В римском аэропорту появились "антиковидные" собаки 13:35
В московском метро закрыли станции "Сухаревская" и "Красные ворота" 13:19
На несогласованной акции в Москве собралось около 300 человек 13:12
Мишустин направил более 18 млрд на зарплаты новых врачей 13:02
Мишустин выделил 68,5 млрд на больничные и пособия по материнству 12:46
10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам 12:34
На вокзалах Москвы выявлено почти 150 нарушений масочного режима 12:01
Названы самые аварийные дороги Москвы 11:50
В Москве шесть тысяч браков зарегистрировали в необычных местах 11:33
Минобороны раскрыло характеристики баллистической ракеты "Ярс" 11:28
В Бразилии в результате драки болельщиков погиб один человек 11:21
СМИ раскрыли подробности контракта Месси с "Барселоной" 11:09
В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer 11:05
В Москве начали проверку после вспышки газо-воздушной смеси в кафе 11:00
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 5584 пациента 10:53
В Москве в воскресенье выпадет до 10 процентов месячной нормы осадков 10:33
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс" 09:08
В Омске задержали убийц футболиста Егора Дробыша 08:44
Овечкин вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ 08:36
Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19 08:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 13:35
Рубрика: В мире

В римском аэропорту появились "антиковидные" собаки

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

В итальянском аэропорту Фьюмичино, который несколько дней назад удостоился звания лучшего в Европе, короновирусную инфекцию впредь будут выявлять по запаху специально обученные собаки.

Фото: Александр Корольков/РГ
Посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной "Спутник V"

Этот оригинальный проект презентовала накануне в терминале прилета Italpol - ведущая в стране частная компания в области создания систем наблюдения и безопасности. Первыми обученными животными стали шестилетняя бельгийская овчарка по кличке "Пуниш" и две голландские овчарки пяти ("Люси") и одного с половиной года от роду ("Макс"). Эти породы оказались наиболее способными.

Кинологи компании уточнили, что на обучение собак с нуля, в целом, уходит от шести до восьми недель. Дрессировка - в игровой форме: при успешном выполнение задания, животным дают поиграть с мячиком.

Главным преимуществом при использовании собак в местах массового скопления людей является их уникальная способность быстро выявить инфицированных пассажиров. Как показали исследования, химический состав пота варьируется у людей в зависимости от того, являются ли они носителями коронавирусной инфекции или нет. Поскольку больные пахнут по-другому, учуять эту разницу способен лишь чуткий нос натренированной собаки-ищейки.

По словам специалистов, псу достаточно всего около 10 секунд, чтобы распознать вирус, даже если у носителя болезнь проходит бессимптомно. Испытания показали, что животные лучше "быстрых тестов" справляются с выявлением коронавируса и способны правильно идентифицировать больных в 94 процентов случаев.

Ожидается, что в ближайшие время эти собаки начнут работать с реальными пассажирами, которые пользуются аэропортами, железнодорожными станциями и метро.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России
В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah