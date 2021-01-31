В римском аэропорту появились "антиковидные" собаки

В итальянском аэропорту Фьюмичино, который несколько дней назад удостоился звания лучшего в Европе, короновирусную инфекцию впредь будут выявлять по запаху специально обученные собаки.

Этот оригинальный проект презентовала накануне в терминале прилета Italpol - ведущая в стране частная компания в области создания систем наблюдения и безопасности. Первыми обученными животными стали шестилетняя бельгийская овчарка по кличке "Пуниш" и две голландские овчарки пяти ("Люси") и одного с половиной года от роду ("Макс"). Эти породы оказались наиболее способными.

Кинологи компании уточнили, что на обучение собак с нуля, в целом, уходит от шести до восьми недель. Дрессировка - в игровой форме: при успешном выполнение задания, животным дают поиграть с мячиком.

Главным преимуществом при использовании собак в местах массового скопления людей является их уникальная способность быстро выявить инфицированных пассажиров. Как показали исследования, химический состав пота варьируется у людей в зависимости от того, являются ли они носителями коронавирусной инфекции или нет. Поскольку больные пахнут по-другому, учуять эту разницу способен лишь чуткий нос натренированной собаки-ищейки.

По словам специалистов, псу достаточно всего около 10 секунд, чтобы распознать вирус, даже если у носителя болезнь проходит бессимптомно. Испытания показали, что животные лучше "быстрых тестов" справляются с выявлением коронавируса и способны правильно идентифицировать больных в 94 процентов случаев.

Ожидается, что в ближайшие время эти собаки начнут работать с реальными пассажирами, которые пользуются аэропортами, железнодорожными станциями и метро.