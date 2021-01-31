В Роспотребнадзоре рассказали, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19

Если человек уже переболел коронавирусной инфекцией, то с вакцинацией можно подождать. Ведь в организме уже сформировались антитела к инфекции. Но антитела со временем исчезают. Как понять, что уже пора вакцинироваться?

- Сегодня пока никто не может точно сказать, как долго сохраняется иммунитет - поствакцинальный или после перенесенного заболевания, - поясняет "Российской газете" заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. - Пока лишь ясно, что людям, перенесшим ковид, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы, по крайней мере, до осени.

При этом ученый считает, что ориентироваться на количество антител неправильно, поскольку они действительно сохраняются не так долго. "Ранние антитела IgM живут не дольше двух месяцев, антитела IgG - 4-6 месяцев. Значение имеет специфическая Т-клеточная память. Именно благодаря ей новая встреча с уже перенесенной инфекцией пройдет спокойнее. Иммунная система запоминает антиген и вырабатывает антитела, делающие безопасной новую встречу с тем же вирусом".