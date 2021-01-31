В России появятся новые малые гидроэлектростанции

Электроэнергия, выработанная гидроэлектростанциями (ГЭС), значительно дешевле всех других видов генерации. В России сейчас работает более 170 ГЭС. По установленной мощности они занимают второе место после тепловых электростанций, но доля их генерации в энергобалансе страны составляет 17,6%, и по этому показателю они уступают газовым, угольным и атомным станциям.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов

Для сравнения, Норвегия доходы от экспорта нефти и газа активно вкладывала в строительство ГЭС. Сейчас их гидроэнергетика компенсирует 60% от всего энергетического потребления в стране. В минэнерго "РГ" пояснили, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется увеличить установленные мощности ГЭС, но с сохранением их доли в структуре на нынешнем уровне.

Себестоимость электричества, выработанного на ГЭС, равняется около 0,15 руб./кВт.ч. Генерация на основе других возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - солнца и ветра - стоит выше 1 руб./кВт.ч. Цена энергии, полученной на атомных электростанциях (АЭС), - 0,56 руб./кВт.ч, на теплоэлектростанциях (ТЭС) - 0,97 руб./кВт.ч. Эта разница никак не затрагивает население, которое оплачивает электроэнергию по установленным тарифам. Но сами тарифы высчитываются в том числе из себестоимости генерации. Именно поэтому часто можно услышать мнение, что в России с ее обилием рек выгоднее строить гидроэлектростанции. Предложение не лишено смысла, но все же ошибочно.

Во-первых, капитальные затраты на строительство ГЭС серьезно превышают вложения в ТЭС, солнечные и ветростанции, а в некоторых случаях могут оказаться даже дороже АЭС. Во-вторых, большинство мест, подходящих для строительства ГЭС, уже использовано. А строительство в труднодоступных и потенциально опасных районах, например, с сейсмической активностью, в разы увеличивает затраты.

Строительство ГЭС, особенно крупных, часто приводит к изменению микроклимата на близлежащих территориях, заболачиванию и сокращению водной флоры и фауны. Кроме того, строительство крупных ГЭС требует одновременной реализации масштабных промышленных проектов либо отказа от каких-то иных электростанций, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Не везде это возможно и экономически оправдано.

Эти недостатки не отменяют того, что в некоторых районах страны гидроэнергетика - наиболее выгодный способ генерации. В 2020 году компания "РусГидро" ввела в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт в Северной Осетии. Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года предусмотрено строительство в 2021-2025 годах Граматухинской ГЭС в Амурской области мощностью 400 МВт, и Выдумской ГЭС в 2026-2030 годах на реке Ангаре в Красноярском крае мощностью 1082 МВт. Продолжается строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области на 570 МВт. В первую очередь сейчас речь идет о строительстве мини-ГЭС, мощность которых не превышает 30 МВт. В минэнерго "РГ" рассказали, что по программе развития ЕЭС России на 2020 -2026 годы планируется ввод в эксплуатацию ряда малых ГЭС суммарной установленной мощностью 168 МВт (до 2023 года).

"Малые и средние ГЭС не так сильно воздействуют на экологию, они могут быть размещены на менее крупных реках и требуют меньше инвестиций", - говорит Наталья Чуркина.

По итогам 2019 года ГЭС увеличили производство на 3,6%, до 190,3 млрд кВт.ч. По приросту производства они уступили только ветряным и солнечным электростанциям.

Россия пока использует не больше 20% своего гидропотенциала для генерации электроэнергии

Имея второй по величине гидропотенциал в мире, Россия пока его использует не более чем на 20%, отметила Наталья Чуркина. По ее мнению, ужесточение требований климатической политики в мире поставит перед нашей страной задачу активного развития ВИЭ. И именно гидроэнергетика могла бы стать основой этого развития.