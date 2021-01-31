В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа

Мужчина, не менее двух раз ударивший кулаком бойца ОМОНа во время несанкционированной акции на Пионерской площади Санкт-Петербурга, был задержан, Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, противоправное действие было совершено около 12 часов 30 минут. Удары пришлись в область головы бойца ОМОНа, выполняющего служебный долг по обеспечению правопорядка. Была причинена физическая боль и телесные повреждения.

Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.