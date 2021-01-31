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31.01.2021 11:05
Рубрика: В мире

В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer

Текст: Юрий Чернов

Американский конгрессмен от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом несмотря на то, что почти месяц назад был вакцинирован вторым компонентом вакцины от Pfizer. Как уточняет CBS News, конгрессмен-демократ, вероятнее всего, подхватил COVID-19 от одного из сотрудников своего офиса.

Фото: AFP/BERTRAND GUAY
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Отмечается, что Линч присутствовал на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена 20 января, но проведенный перед мероприятием тест на ковид дал отрицательный результат.

"Конгрессмен Линч получил вторую дозу вакцины Pfizer и впоследствии получил отрицательный результат теста на COVID-19 перед инаугурацией президента Байдена. Пока у мистера Линча нет симптомов, и он чувствует себя хорошо, он будет помещен на карантин и будет голосовать через доверенных лиц в Конгрессе в течение ближайшей недели", - говорится в официальном заявлении офиса Линча.

Стивен Линч - не единственный член Конгресса, кто заразился коронавирусом на прошлой неделе. Взятый в четверг у другого представителя делегации из Массачусетса, конгрессмена Лори Трахан, тест также дал положительный результат на COVID-19.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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