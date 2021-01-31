В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer

Американский конгрессмен от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом несмотря на то, что почти месяц назад был вакцинирован вторым компонентом вакцины от Pfizer. Как уточняет CBS News, конгрессмен-демократ, вероятнее всего, подхватил COVID-19 от одного из сотрудников своего офиса.

Отмечается, что Линч присутствовал на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена 20 января, но проведенный перед мероприятием тест на ковид дал отрицательный результат.

"Конгрессмен Линч получил вторую дозу вакцины Pfizer и впоследствии получил отрицательный результат теста на COVID-19 перед инаугурацией президента Байдена. Пока у мистера Линча нет симптомов, и он чувствует себя хорошо, он будет помещен на карантин и будет голосовать через доверенных лиц в Конгрессе в течение ближайшей недели", - говорится в официальном заявлении офиса Линча.

Стивен Линч - не единственный член Конгресса, кто заразился коронавирусом на прошлой неделе. Взятый в четверг у другого представителя делегации из Массачусетса, конгрессмена Лори Трахан, тест также дал положительный результат на COVID-19.