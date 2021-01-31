В Усово открылась выставка "Дом Господень"

В выставочном зале просветительского центра "Усово-Спасское" на Рублевке открылась выставка современного церковного искусства "Дом Господень". В экспозиции более 100 работ современных иконописцев, архитекторов, ювелиров, скульпторов, керамистов. Это совместная выставка Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество" и "Гильдии храмоздателей".

- "Дом Господень" - это храм,- считает председатель правления "Гильдии храмоздателей" Андрей Анисимов,- поэтому на выставке представлено все, чем наполнен храм, кроме искусства колокольного звона. Современное церковное искусство не повторение,а преемственность и развитие двухтысячелетних традиций. И путь этот не прерван.

Кроме 100 лучших работ нового поколения иконописцев на выставка можно увидеть часть уникальной коллекции из собрания Валаамского монастыря.

- Иконы из Валаама, - рассказал епископ Троицкий, наместник Валаамского монастыря Панкратий, - были доставлены "на двух кораблях" с Валаамского архипелага на материк для экспозиции "Гильдии храмоздателей". Здесь только ее часть. Уникальность валаамской коллекции в том, что иконы по отдельности увидеть непросто. Обычно мастера создают произведения для конкретного храма или частного лица.Эти иконы станут частью Музея современной иконы, который мы планируем открыть этим летом.

А какая вам икона по душе?

- "Троица" Ирины Зарон. Ирина - одна из сильнейших живописцев сегодняшнего времени.Ее работы сразу можно отличить по мягкому неяркому колориту, по тонкости проработки формы, по тихому струящемуся свету, который вибрирует, а лики словно выступают из него.

На выставке представлены произведения А. Анисимова, Д. Остроумова, И. Зарон, А. Чашкина, С. Антонова, А. Смирнова, М. Гребенникова, Н. Балмасова, Я. Стародубцева, С. Ржаницыной и художников "Гильдии храмоздателей", объединяющих в своем творчестве традиции византийского и русского искусства. Эти иконописцы "представляют лицо современного российского иконописания". Все работы выполнены в единственном экземпляре.

- Направление развития церковного искусства задает архитектура, - считает Андрей Анисимов, - а иконопись уже "догоняет" архитектуру. Одним из примеров работы зодчих "Гильдии храмоздателей" - белокаменное внутреннее убранство Спасского храма в Усове, возведенного в 2010 году, который стал центром духовной и культурной жизни Подмосковья.

Именно здесь расположено единственное в Московской области императорское имение "Ильинское-Усово", принадлежавшее императрице Марии Александровне (супруге императора Александра II), а после ее кончины - сыну, московскому генерал-губернатору Великому Князю Сергию Александровичу и его супруге святой преподобномученице Великой Княгине Елизавете Федоровне.

- Имение входит в Императорский маршрут по местам пребывания царской семьи, разработанный Фондом ЕСПО, куда вошло уже 20 регионов, - рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда "Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, - этим летом мы планируем открыть три музея на территории имения в бывших зданиях лазарета, родильного приюта и школы, а также выставку в Италии, в Бари, посвященную храмовой деятельности Елизаветы Федоровны.

Символично, что выставка открылась в дни памяти святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, связанные со 100-летием перенесения ее мощей 30 января 1921 года из Китая в Иерусалим, в храм Марии Магдалины, где они покоятся и ныне.

Великая Княгиня Елизавета Федоровна после гибели мужа в 1905 году от бомбы Каляева создала знаменитую Марфо-Мариинскую обитель и особое движение сестер милосердия. Она пронесла это служение через всю жизнь. 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна вместе с сподвижницей инокиней Варварой и другими мучениками была сброшена живьем в Нижне-Селимскую шахту под Алапаевском. Откуда ее прах Белой армией через фронты Гражданской войны, через Пекин и Порт-Саид был доставлен в Иерусалим, где захоронен в 1921 году под храмом Марии Магдалины в Гефсимании, который они посещали с мужем, будучи первыми председателями Императорского православного палестинского общества, благодаря которому Россия утвердилась на Святой земле.

В 1981 году царская семья была причислена к лику мучеников Русской православной церковью за рубежом, а в 2000 году канонизирована Русской православной церковью. Грех разъединяет, святость - объединяет. Статуя священномученицы Елизаветы Федоровны Романовой стоит среди девяти святых, канонизированных англиканской церковью.

Вернисаж завершился концертом мужского хора московского подворья Валаамского монастыря.Несмотря на то, что распевы песнопений относятся к разным эпохам, странам, музыкальным культурам, их объединяет живая монастырская традиция, рождающаяся в наше время.