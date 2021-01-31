За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2284
- 2 Санкт-Петербург 2160
- 3 Московская область 1082
- 4 Нижегородская область 464
- 5 Воронежская область 375
- 6 Ростовская область 374
- 7 Свердловская область 352
- 8 Красноярский край 309
- 9 Самарская область 307
- 10 Вологодская область 289
- 11 Пермский край 286
- 12 Хабаровский край 285
- 13 Челябинская область 279
- 14 Иркутская область 264
- 15 Архангельская область 243
- 16 Саратовская область 241
- 17 Волгоградская область 241
- 18 Республика Карелия 237
- 19 Ставропольский край 229
- 20 Пензенская область 223
- 21 Ленинградская область 217
- 22 Приморский край 211
- 23 Забайкальский край 210
- 24 Тверская область 197
- 25 Калининградская область 188
- 26 Ярославская область 184
- 27 Смоленская область 182
- 28 Ульяновская область 182
- 29 Ханты-Мансийский автономный округ 182
- 30 Краснодарский край 182
- 31 Алтайский край 181
- 32 Курская область 178
- 33 Брянская область 177
- 34 Омская область 177
- 35 Республика Крым 175
- 36 Тульская область 172
- 37 Белгородская область 172
- 38 Ивановская область 171
- 39 Кировская область 170
- 40 Астраханская область 168
- 41 Республика Башкортостан 167
- 42 Мурманская область 164
- 43 Оренбургская область 163
- 44 Орловская область 161
- 45 Республика Бурятия 155
- 46 Тамбовская область 153
- 47 Владимирская область 153
- 48 Новгородская область 150
- 49 Псковская область 150
- 50 Калужская область 150
- 51 Липецкая область 150
- 52 Республика Коми 144
- 53 Тюменская область 141
- 54 Новосибирская область 133
- 55 Удмуртская Республика 124
- 56 Республика Саха (Якутия) 121
- 57 Рязанская область 110
- 58 Севастополь 101
- 59 Кемеровская область 98
- 60 Республика Дагестан 96
- 61 Курганская область 94
- 62 Томская область 91
- 63 Республика Чувашия 88
- 64 Сахалинская область 87
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 66 Республика Татарстан 87
- 67 Амурская область 85
- 68 Республика Калмыкия 79
- 69 Республика Мордовия 76
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 66
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 65
- 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 63
- 73 Камчатский край 59
- 74 Республика Хакасия 58
- 75 Костромская область 50
- 76 Республика Адыгея 45
- 77 Республика Марий Эл 43
- 78 Республика Ингушетия 42
- 79 Республика Алтай 32
- 80 Чеченская Республика 31
- 81 Магаданская область 20
- 82 Республика Тыва 14
- 83 Еврейская автономная область 8
- 84 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0 %
- 2. Республика Тыва 0,09 %
- 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Алтай 0,2%.
За последние сутки подтверждено 485 смертей
- Москва 66
- Санкт-Петербург 47
- Московская область 33
- Красноярский край 27
- Ростовская область 24
- Ульяновская область 22
- Краснодарский край 18
- Свердловская область 14
- Республика Чувашия 11
- Нижегородская область 11
- Иркутская область 11
- Тульская область 10
- Ленинградская область 10
- Вологодская область 9
- Алтайский край 9
- Новосибирская область 9
- Республика Крым 8
- Пермский край 8
- Самарская область 8
- Владимирская область 7
- Ставропольский край 7
- Курганская область 7
- Челябинская область 7
- Белгородская область 5
- Ивановская область 5
- Смоленская область 5
- Ярославская область 5
- Волгоградская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Омская область 5
- Приморский край 5
- Севастополь 4
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Оренбургская область 3
- Саратовская область 3
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 3
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Мурманская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Хабаровский край 2
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Орловская область 1
- Республика Коми 1
- Псковская область 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 1
- Кировская область 1
- Пензенская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
За весь период по России умерло 73 182 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 040 человек
- Москва 5502
- Санкт-Петербург 1437
- Московская область 1011
- Нижегородская область 494
- Челябинская область 493
- Ростовская область 412
- Свердловская область 367
- Воронежская область 294
- Архангельская область 286
- Красноярский край 271
- Республика Карелия 266
- Краснодарский край 258
- Вологодская область 254
- Мурманская область 250
- Саратовская область 249
- Волгоградская область 233
- Иркутская область 224
- Ленинградская область 204
- Самарская область 204
- Ямало-Ненецкий автономный округ 201
- Забайкальский край 201
- Тульская область 191
- Тверская область 187
- Ханты-Мансийский автономный округ 186
- Кемеровская область 185
- Приморский край 184
- Ярославская область 181
- Калининградская область 180
- Ульяновская область 179
- Кировская область 177
- Пензенская область 176
- Сахалинская область 176
- Республика Крым 170
- Псковская область 168
- Омская область 162
- Оренбургская область 161
- Удмуртская Республика 160
- Республика Бурятия 155
- Республика Коми 153
- Смоленская область 150
- Республика Саха (Якутия) 150
- Липецкая область 138
- Ставропольский край 136
- Республика Дагестан 128
- Алтайский край 128
- Брянская область 127
- Владимирская область 127
- Чеченская Республика 121
- Севастополь 115
- Томская область 115
- Курская область 112
- Новгородская область 111
- Орловская область 109
- Пермский край 107
- Республика Башкортостан 106
- Калужская область 102
- Республика Хакасия 98
- Новосибирская область 97
- Республика Татарстан 95
- Рязанская область 94
- Республика Калмыкия 93
- Тамбовская область 90
- Республика Мордовия 88
- Амурская область 83
- Тюменская область 80
- Курганская область 79
- Белгородская область 78
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Астраханская область 73
- Республика Ингушетия 73
- Республика Чувашия 72
- Карачаево-Черкесская Республика 62
- Республика Северная Осетия - Алания 60
- Костромская область 55
- Камчатский край 47
- Республика Адыгея 45
- Хабаровский край 42
- Республика Марий Эл 33
- Ивановская область 27
- Республика Алтай 26
- Магаданская область 23
- Еврейская автономная область 14
- Республика Тыва 12
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 300 004 человека.