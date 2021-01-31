За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2284

2 Санкт-Петербург 2160

3 Московская область 1082

4 Нижегородская область 464

5 Воронежская область 375

6 Ростовская область 374

7 Свердловская область 352

8 Красноярский край 309

9 Самарская область 307

10 Вологодская область 289

11 Пермский край 286

12 Хабаровский край 285

13 Челябинская область 279

14 Иркутская область 264

15 Архангельская область 243

16 Саратовская область 241

17 Волгоградская область 241

18 Республика Карелия 237

19 Ставропольский край 229

20 Пензенская область 223

21 Ленинградская область 217

22 Приморский край 211

23 Забайкальский край 210

24 Тверская область 197

25 Калининградская область 188

26 Ярославская область 184

27 Смоленская область 182

28 Ульяновская область 182

29 Ханты-Мансийский автономный округ 182

30 Краснодарский край 182

31 Алтайский край 181

32 Курская область 178

33 Брянская область 177

34 Омская область 177

35 Республика Крым 175

36 Тульская область 172

37 Белгородская область 172

38 Ивановская область 171

39 Кировская область 170

40 Астраханская область 168

41 Республика Башкортостан 167

42 Мурманская область 164

43 Оренбургская область 163

44 Орловская область 161

45 Республика Бурятия 155

46 Тамбовская область 153

47 Владимирская область 153

48 Новгородская область 150

49 Псковская область 150

50 Калужская область 150

51 Липецкая область 150

52 Республика Коми 144

53 Тюменская область 141

54 Новосибирская область 133

55 Удмуртская Республика 124

56 Республика Саха (Якутия) 121

57 Рязанская область 110

58 Севастополь 101

59 Кемеровская область 98

60 Республика Дагестан 96

61 Курганская область 94

62 Томская область 91

63 Республика Чувашия 88

64 Сахалинская область 87

65 Кабардино-Балкарская Республика 87

66 Республика Татарстан 87

67 Амурская область 85

68 Республика Калмыкия 79

69 Республика Мордовия 76

70 Карачаево-Черкесская Республика 66

71 Республика Северная Осетия-Алания 65

72 Ямало-Ненецкий автономный округ 63

73 Камчатский край 59

74 Республика Хакасия 58

75 Костромская область 50

76 Республика Адыгея 45

77 Республика Марий Эл 43

78 Республика Ингушетия 42

79 Республика Алтай 32

80 Чеченская Республика 31

81 Магаданская область 20

82 Республика Тыва 14

83 Еврейская автономная область 8

84 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0 %

2. Республика Тыва 0,09 %

3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Алтай 0,2%. За последние сутки подтверждено 485 смертей Москва 66

Санкт-Петербург 47

Московская область 33

Красноярский край 27

Ростовская область 24

Ульяновская область 22

Краснодарский край 18

Свердловская область 14

Республика Чувашия 11

Нижегородская область 11

Иркутская область 11

Тульская область 10

Ленинградская область 10

Вологодская область 9

Алтайский край 9

Новосибирская область 9

Республика Крым 8

Пермский край 8

Самарская область 8

Владимирская область 7

Ставропольский край 7

Курганская область 7

Челябинская область 7

Белгородская область 5

Ивановская область 5

Смоленская область 5

Ярославская область 5

Волгоградская область 5

Удмуртская Республика 5

Омская область 5

Приморский край 5

Севастополь 4

Республика Карелия 3

Калининградская область 3

Оренбургская область 3

Саратовская область 3

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 3

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Мурманская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Кемеровская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Хабаровский край 2

Курская область 1

Липецкая область 1

Орловская область 1

Республика Коми 1

Псковская область 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Татарстан 1

Кировская область 1

Пензенская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 За весь период по России умерло 73 182 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 040 человек Москва 5502

Санкт-Петербург 1437

Московская область 1011

Нижегородская область 494

Челябинская область 493

Ростовская область 412

Свердловская область 367

Воронежская область 294

Архангельская область 286

Красноярский край 271

Республика Карелия 266

Краснодарский край 258

Вологодская область 254

Мурманская область 250

Саратовская область 249

Волгоградская область 233

Иркутская область 224

Ленинградская область 204

Самарская область 204

Ямало-Ненецкий автономный округ 201

Забайкальский край 201

Тульская область 191

Тверская область 187

Ханты-Мансийский автономный округ 186

Кемеровская область 185

Приморский край 184

Ярославская область 181

Калининградская область 180

Ульяновская область 179

Кировская область 177

Пензенская область 176

Сахалинская область 176

Республика Крым 170

Псковская область 168

Омская область 162

Оренбургская область 161

Удмуртская Республика 160

Республика Бурятия 155

Республика Коми 153

Смоленская область 150

Республика Саха (Якутия) 150

Липецкая область 138

Ставропольский край 136

Республика Дагестан 128

Алтайский край 128

Брянская область 127

Владимирская область 127

Чеченская Республика 121

Севастополь 115

Томская область 115

Курская область 112

Новгородская область 111

Орловская область 109

Пермский край 107

Республика Башкортостан 106

Калужская область 102

Республика Хакасия 98

Новосибирская область 97

Республика Татарстан 95

Рязанская область 94

Республика Калмыкия 93

Тамбовская область 90

Республика Мордовия 88

Амурская область 83

Тюменская область 80

Курганская область 79

Белгородская область 78

Кабардино-Балкарская Республика 75

Астраханская область 73

Республика Ингушетия 73

Республика Чувашия 72

Карачаево-Черкесская Республика 62

Республика Северная Осетия - Алания 60

Костромская область 55

Камчатский край 47

Республика Адыгея 45

Хабаровский край 42

Республика Марий Эл 33

Ивановская область 27

Республика Алтай 26

Магаданская область 23

Еврейская автономная область 14

Республика Тыва 12

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 300 004 человека. Названы отличительные симптомы "британского" штамма коронавируса