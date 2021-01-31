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31.01.2021 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2284
  • 2 Санкт-Петербург 2160
  • 3 Московская область 1082
  • 4 Нижегородская область 464
  • 5 Воронежская область 375
  • 6 Ростовская область 374
  • 7 Свердловская область 352
  • 8 Красноярский край 309
  • 9 Самарская область 307
  • 10 Вологодская область 289
  • 11 Пермский край 286
  • 12 Хабаровский край 285
  • 13 Челябинская область 279
  • 14 Иркутская область 264
  • 15 Архангельская область 243
  • 16 Саратовская область 241
  • 17 Волгоградская область 241
  • 18 Республика Карелия 237
  • 19 Ставропольский край 229
  • 20 Пензенская область 223
  • 21 Ленинградская область 217
  • 22 Приморский край 211
  • 23 Забайкальский край 210
  • 24 Тверская область 197
  • 25 Калининградская область 188
  • 26 Ярославская область 184
  • 27 Смоленская область 182
  • 28 Ульяновская область 182
  • 29 Ханты-Мансийский автономный округ 182
  • 30 Краснодарский край 182
  • 31 Алтайский край 181
  • 32 Курская область 178
  • 33 Брянская область 177
  • 34 Омская область 177
  • 35 Республика Крым 175
  • 36 Тульская область 172
  • 37 Белгородская область 172
  • 38 Ивановская область 171
  • 39 Кировская область 170
  • 40 Астраханская область 168
  • 41 Республика Башкортостан 167
  • 42 Мурманская область 164
  • 43 Оренбургская область 163
  • 44 Орловская область 161
  • 45 Республика Бурятия 155
  • 46 Тамбовская область 153
  • 47 Владимирская область 153
  • 48 Новгородская область 150
  • 49 Псковская область 150
  • 50 Калужская область 150
  • 51 Липецкая область 150
  • 52 Республика Коми 144
  • 53 Тюменская область 141
  • 54 Новосибирская область 133
  • 55 Удмуртская Республика 124
  • 56 Республика Саха (Якутия) 121
  • 57 Рязанская область 110
  • 58 Севастополь 101
  • 59 Кемеровская область 98
  • 60 Республика Дагестан 96
  • 61 Курганская область 94
  • 62 Томская область 91
  • 63 Республика Чувашия 88
  • 64 Сахалинская область 87
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 66 Республика Татарстан 87
  • 67 Амурская область 85
  • 68 Республика Калмыкия 79
  • 69 Республика Мордовия 76
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 66
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 65
  • 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 63
  • 73 Камчатский край 59
  • 74 Республика Хакасия 58
  • 75 Костромская область 50
  • 76 Республика Адыгея 45
  • 77 Республика Марий Эл 43
  • 78 Республика Ингушетия 42
  • 79 Республика Алтай 32
  • 80 Чеченская Республика 31
  • 81 Магаданская область 20
  • 82 Республика Тыва 14
  • 83 Еврейская автономная область 8
  • 84 Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0 %
  • 2. Республика Тыва 0,09 %
  • 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Алтай 0,2%.
За последние сутки подтверждено 485 смертей
  • Москва 66
  • Санкт-Петербург 47
  • Московская область 33
  • Красноярский край 27
  • Ростовская область 24
  • Ульяновская область 22
  • Краснодарский край 18
  • Свердловская область 14
  • Республика Чувашия 11
  • Нижегородская область 11
  • Иркутская область 11
  • Тульская область 10
  • Ленинградская область 10
  • Вологодская область 9
  • Алтайский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Республика Крым 8
  • Пермский край 8
  • Самарская область 8
  • Владимирская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Курганская область 7
  • Челябинская область 7
  • Белгородская область 5
  • Ивановская область 5
  • Смоленская область 5
  • Ярославская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Омская область 5
  • Приморский край 5
  • Севастополь 4
  • Республика Карелия 3
  • Калининградская область 3
  • Оренбургская область 3
  • Саратовская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Забайкальский край 3
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Мурманская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Хабаровский край 2
  • Курская область 1
  • Липецкая область 1
  • Орловская область 1
  • Республика Коми 1
  • Псковская область 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Татарстан 1
  • Кировская область 1
  • Пензенская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1

За весь период по России умерло 73 182 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 040 человек
  • Москва 5502
  • Санкт-Петербург 1437
  • Московская область 1011
  • Нижегородская область 494
  • Челябинская область 493
  • Ростовская область 412
  • Свердловская область 367
  • Воронежская область 294
  • Архангельская область 286
  • Красноярский край 271
  • Республика Карелия 266
  • Краснодарский край 258
  • Вологодская область 254
  • Мурманская область 250
  • Саратовская область 249
  • Волгоградская область 233
  • Иркутская область 224
  • Ленинградская область 204
  • Самарская область 204
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 201
  • Забайкальский край 201
  • Тульская область 191
  • Тверская область 187
  • Ханты-Мансийский автономный округ 186
  • Кемеровская область 185
  • Приморский край 184
  • Ярославская область 181
  • Калининградская область 180
  • Ульяновская область 179
  • Кировская область 177
  • Пензенская область 176
  • Сахалинская область 176
  • Республика Крым 170
  • Псковская область 168
  • Омская область 162
  • Оренбургская область 161
  • Удмуртская Республика 160
  • Республика Бурятия 155
  • Республика Коми 153
  • Смоленская область 150
  • Республика Саха (Якутия) 150
  • Липецкая область 138
  • Ставропольский край 136
  • Республика Дагестан 128
  • Алтайский край 128
  • Брянская область 127
  • Владимирская область 127
  • Чеченская Республика 121
  • Севастополь 115
  • Томская область 115
  • Курская область 112
  • Новгородская область 111
  • Орловская область 109
  • Пермский край 107
  • Республика Башкортостан 106
  • Калужская область 102
  • Республика Хакасия 98
  • Новосибирская область 97
  • Республика Татарстан 95
  • Рязанская область 94
  • Республика Калмыкия 93
  • Тамбовская область 90
  • Республика Мордовия 88
  • Амурская область 83
  • Тюменская область 80
  • Курганская область 79
  • Белгородская область 78
  • Кабардино-Балкарская Республика 75
  • Астраханская область 73
  • Республика Ингушетия 73
  • Республика Чувашия 72
  • Карачаево-Черкесская Республика 62
  • Республика Северная Осетия - Алания 60
  • Костромская область 55
  • Камчатский край 47
  • Республика Адыгея 45
  • Хабаровский край 42
  • Республика Марий Эл 33
  • Ивановская область 27
  • Республика Алтай 26
  • Магаданская область 23
  • Еврейская автономная область 14
  • Республика Тыва 12
  • Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 300 004 человека.

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