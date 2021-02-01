2 февраля в Волгограде назовут "Учителя года России - 2020"

Подготовить к ЕГЭ по литературе с помощью онлайн-квеста? Дать на уроке в старших классах основы матанализа, а на переменке - поговорить с ребятами о кибербезопасности в Сети? Работать на износ: и в классе, и в Zoom, и в родительских чатах? Для педагогов - финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020" нет ничего невозможного. Многим из них нет еще и тридцати, но их обожают дети, им доверяют мамы и папы.

В "ковидную" эпоху наш главный педагогический конкурс стал не просто смотром талантов, учительского мастерства. Страна наконец поняла: именно учителя и врачи, а не "шоу-поп" - супергерои нашего времени. Педагоги, как и медики, оказались на самой первой линии огня с COVID-19: на вынужденной удаленке поддерживали 17 миллионов детей онлайн-уроками, электронными письмами, эсэмэсками.

- Удаленку мы пережили - и это главное. И даже чему-то нас дистант научил. Например, в моей школе сейчас две смены, и когда нужно отдельно поработать с отстающими детьми, использую вечером Zoom, - признается учитель английского языка школы села Николаевка Камчатского края Алена Минина. - Я классный руководитель, у меня лучшие на свете пятиклашки. Главное - показать детям, что ты им не чужой человек, что ты - неравнодушен.

Федеральный этап главного педагогического конкурса страны прошел в этом году в Волгограде, на базе 55-й гимназии и детско-юношеского центра. В течение недели 85 учителей из всех регионов России проводили открытые уроки, классные часы для детей. Плюс показывали мастер-классы для коллег, делились своими методическими наработками и лайф-хаками. К примеру, учитель русского языка и литературы Женской гуманитарной гимназии Череповца Диана Минец придумала интересный ход: "упаковывать" Толстого и Достоевского в гаджеты.

- Все время говорят: нынешние дети другие. Да, это так. Но они хотят, чтобы мы их слышали. Литература - это не про ЕГЭ, а про жизнь. Так почему мы не можем дать новому поколению классику, но тоже в новой упаковке? Мы литературу этим не обесценим, - говорит Диана Владимировна. - Я на уроках устраиваю квесты с использованием мобильных технологий. Например, есть проект "Живая классика", где многие произведения и темы даны в мобильных приложениях.

С ней согласна и педагог-словесник из Грозного Радимхан Салтукиева: школьной литературе нужен и нестандартный подход, и разные авторы.

- Мы сами ограничиваем кругозор детей, - говорит Радимхан Башировна. - Для нас Лермонтов практически всегда поэт и романист, мы не изучаем в школе его драмы.

В финал вышли четыре словесника и математика, три историка, два преподавателя английского языка, биолог и географ. Всего 15 учителей. Корреспондент "РГ" поговорил с каждым. Что их объединяет? Они не любят ставить двойки, задают творческую "домашку" и уверены: не нужно бояться говорить с детьми даже на самые сложные темы. Воспитать ребенка - значит отдавать ему свои силы, время, ценности.

Педагоги, как и медики, оказались на самой первой линии огня с COVID-19: на вынужденной удаленке поддерживали 17 млн детей онлайн-уроками

К примеру, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского Иван Хеорхе считает, что детям очень важно знать настоящих героев. И это не только Суворов, Гагарин или герои Великой Отечественной войны. Очень важно рассказывать подросткам о современниках. "Примером истинного служения обществу - без всякой политики - считаю работу доктора Лизы", - говорит Иван Иванович.

- Вижу себя в роли наставника, а не учителя с указкой. В период дистанционного обучения мы все работали на износ. Особенно сложно оказалось быстро перенести все наработки и готовые уроки в онлайн, создать в Сети среду, помогающую развитию ребенка, - признается учитель математики гимназии N 166 Санкт-Петербурга Иван Меньшиков. - У нас классные руководители - это учителя с огромной нагрузкой. Думаю, необходимо сделать классное руководство отдельным от преподавания. А в вузах ввести новую специальность, готовить людей для работы с душой ребенка, а не с его мозгом. Так, чтобы у педагогов было время для восстановления и продумывания классных часов.

"Классные часы" - одно из конкурсных испытаний, на котором финалисты действительно показали "высший пилотаж". В минпросвещения уже заявили, что вся их работа идет в копилку профессионального мастерства. Наработки конкурсантов будут использоваться на курсах повышения квалификации. К примеру, родительское жюри высоко оценило выступление Елены Цыдыповой из Бурятии, устроившей с учениками искренний разговор о семейных ценностях.

- В 2015 году я выпустила свой первый класс, - рассказала Елена Батожаргаловна. - Эти дети доводили меня до слез раза три в неделю. Сейчас они моя гордость. Когда получилось сделать из того класса взрослых, умных и ответственных людей, я почувствовала, что все-таки я учитель.