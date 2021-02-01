22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда"

Давид Лондон, 20 лет

Давид родился в Ленинграде, жил на Васильевском острове.

22 декабря 1942 года представлен к медали "За оборону Ленинграда".

Из документа от 1 июня 1943 года (хранится в Центральном архиве Министерства обороны): "Мною, командиром 131-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка Загребиным Г.П., от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР произведено вручение медалей "За оборону Ленинграда" нижеследующим участникам обороны гор. Ленинграда..." Среди них - и Давиду Лондону, подносчику снарядов.

В январе 1944 года Георгий Суворов посвятил Давиду Лондону стихотворение "Пусть прошлый год злых непогод..."

Пусть прошлый год злых непогод

Нам обжигает грудь, -

Я пью за новый буйный год,

За пройденный наш путь.

Пью за бродячую мою

Солдатскую метель.

За самых светлых в мире пью, -

Затянутых в шинель...

Давид погиб на окраине села Малые Кабози Пулковского района Ленинградской области. В извещении о гибели в графе "Кому" написано: "Родных нет".

Фото: Центральный архив МО РФ

Стихотворение Давида Лондона

Привал

Хорошо на пять минуток

Вещмешок стянуть с плеча,

В кучу свежих незабудок

Рухнуть телом сгоряча.

И, зажав в ногах винтовку,

Растянуться на земле,

Отпустив при этом ловко

Восемь дырок на ремне;

Положить с собою рядом

Запыленный шлем стальной,

Что отмечен был снарядом

В жаркой битве над Невой.

Иль свернуть к избе дощатой,

Дверь откроется на стук.

Что же слаще для солдата,

Чем вода из женских рук?

Но положено солдату

Брать на отдых и уют -

Всем: женатым, неженатым -

Ровным счетом пять минут.

Срок прошел. Бери винтовку.

Жаркий пот сотри с лица.

И шагай без остановки

До победы, до конца.

1943 (?)

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Стихи Давида Лондона можно найти в книге: "Победа. Поэты о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне" (Ленинград: Лениздат, 1970).