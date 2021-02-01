22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда" 14:34

Лондон Давид

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда"

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта" 12:07

Литовский Валентин

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта"

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году 11:37

Лобода Всеволод

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье 28.01.2021

Левицкий Леонид

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю" 28.01.2021

Лебедев Алексей

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю"

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта 28.01.2021

Лапшин Илья

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах 28.01.2021

Кузьмицкий Георгий

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио 27.01.2021

Корешов Георгий

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение 27.01.2021

Климов Константин

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны 27.01.2021

Каневский Давид

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке 27.01.2021

Калоев Хазби

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани 27.01.2021

Исиани Севериан

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта 27.01.2021

Зиновьев Николай

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким 27.01.2021

Завадовский Дмитрий

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году 26.01.2021

Квициниа Леварса

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года 26.01.2021

Иоселиани Шалва

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать 14.01.2021

Крапивников Леонид

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном... 14.01.2021

Майоров Николай

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном...

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв 14.01.2021

Кубанёв Василий

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось 14.01.2021

Коган Павел

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении 14.01.2021

Занадворов Владислав

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову 14.01.2021

Копыльцов Николай

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого 14.01.2021

Кульчицкий Михаил

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии 14.01.2021

Калачёв Владимир

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих 14.01.2021

Ливертовский Иосиф

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим" 14.01.2021

Кочисов Мухарбек

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим"

Фото: Центральный архив МО РФ

"Что же слаще для солдата, чем вода из женских рук?.."

Текст: Дмитрий Шеваров
Давид Лондон, 20 лет
Лондон Давид Исаакович (1923 - 19.01.1944), рядовой 45-й гвардейской стрелковой дивизии, где служил и его друг поэт Георгий Суворов.

Давид родился в Ленинграде, жил на Васильевском острове.

22 декабря 1942 года представлен к медали "За оборону Ленинграда".

Из документа от 1 июня 1943 года (хранится в Центральном архиве Министерства обороны): "Мною, командиром 131-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка Загребиным Г.П., от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР произведено вручение медалей "За оборону Ленинграда" нижеследующим участникам обороны гор. Ленинграда..." Среди них - и Давиду Лондону, подносчику снарядов.

В январе 1944 года Георгий Суворов посвятил Давиду Лондону стихотворение "Пусть прошлый год злых непогод..."

Пусть прошлый год злых непогод

Нам обжигает грудь, -

Я пью за новый буйный год,

За пройденный наш путь.

Пью за бродячую мою

Солдатскую метель.

За самых светлых в мире пью, -

Затянутых в шинель...

Давид погиб на окраине села Малые Кабози Пулковского района Ленинградской области. В извещении о гибели в графе "Кому" написано: "Родных нет".

Фото: Центральный архив МО РФ
Стихотворение Давида Лондона

Привал

Хорошо на пять минуток

Вещмешок стянуть с плеча,

В кучу свежих незабудок

Рухнуть телом сгоряча.

И, зажав в ногах винтовку,

Растянуться на земле,

Отпустив при этом ловко

Восемь дырок на ремне;

Положить с собою рядом

Запыленный шлем стальной,

Что отмечен был снарядом

В жаркой битве над Невой.

Иль свернуть к избе дощатой,

Дверь откроется на стук.

Что же слаще для солдата,

Чем вода из женских рук?

Но положено солдату

Брать на отдых и уют -

Всем: женатым, неженатым -

Ровным счетом пять минут.

Срок прошел. Бери винтовку.

Жаркий пот сотри с лица.

И шагай без остановки

До победы, до конца.

1943 (?)

Публикации:

Стихи Давида Лондона можно найти в книге: "Победа. Поэты о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне" (Ленинград: Лениздат, 1970).

На главную