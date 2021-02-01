22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда"

Давид родился в Ленинграде, жил на Васильевском острове.
22 декабря 1942 года представлен к медали "За оборону Ленинграда".
Из документа от 1 июня 1943 года (хранится в Центральном архиве Министерства обороны): "Мною, командиром 131-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка Загребиным Г.П., от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР произведено вручение медалей "За оборону Ленинграда" нижеследующим участникам обороны гор. Ленинграда..." Среди них - и Давиду Лондону, подносчику снарядов.
В январе 1944 года Георгий Суворов посвятил Давиду Лондону стихотворение "Пусть прошлый год злых непогод..."
Пусть прошлый год злых непогод
Нам обжигает грудь, -
Я пью за новый буйный год,
За пройденный наш путь.
Пью за бродячую мою
Солдатскую метель.
За самых светлых в мире пью, -
Затянутых в шинель...
Давид погиб на окраине села Малые Кабози Пулковского района Ленинградской области. В извещении о гибели в графе "Кому" написано: "Родных нет".
Привал
Хорошо на пять минуток
Вещмешок стянуть с плеча,
В кучу свежих незабудок
Рухнуть телом сгоряча.
И, зажав в ногах винтовку,
Растянуться на земле,
Отпустив при этом ловко
Восемь дырок на ремне;
Положить с собою рядом
Запыленный шлем стальной,
Что отмечен был снарядом
В жаркой битве над Невой.
Иль свернуть к избе дощатой,
Дверь откроется на стук.
Что же слаще для солдата,
Чем вода из женских рук?
Но положено солдату
Брать на отдых и уют -
Всем: женатым, неженатым -
Ровным счетом пять минут.
Срок прошел. Бери винтовку.
Жаркий пот сотри с лица.
И шагай без остановки
До победы, до конца.
1943 (?)
Публикации:
Стихи Давида Лондона можно найти в книге: "Победа. Поэты о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне" (Ленинград: Лениздат, 1970).