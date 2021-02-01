Актер Уилл Смит посетил тренировку "Зенита" в Дубае

"Зенит" продолжает подготовку к возобновлению сезона в Дубае. На втором сборе в ОАЭ тренировочный лагерь команды посетил известный актер, обладатель "Золотого глобуса" и "Грэмми" Уилл Смит.

Совместная фотография с игроками и персоналом российского клуба появилась в Twitter "Зенита".

Ранее своим фото с Уиллом Смитом поделился чемпион UFС в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На втором сборе команда Сергея Семака должна провести пять матчей. 4 февраля соперниками "Зенита" станут армянские клубы "Арарат" и "Ноа", 9 февраля состоится матч против команды Иордании, а 12 февраля пройдут две встречи - против сборной Узбекистана и "Пюника" из Армении.