Исследование: антитела от COVID-19 передаются от матери новорожденному

Антитела, передающиеся от материнского организма плоду, являются ключевым элементом неонатального иммунитета. Ученые попытались выяснить, способен ли иммунитет матери защитить новорожденного от коронавирусной инфекции.

Врачи детской больницы в Филадельфии изучили образцы пуповинной и материнской крови у 1714 женщин во время родов в период с 9 апреля 2020 года по 8 августа 2020 года. В течение этого периода женщины регулярно проходили скрининг на коронавирус при поступлении в больницу для родов и тестировались во время беременности. Примерно шесть процентов из них во время беременности переболели COVID-19. Для оценки защищенности плода от вируса ученые сравнили количество антител в образцах материнской и пуповинной крови.

В результате исследования, опубликованного в JAMA Network, было выявлено, что молекулы IgG-типа антител к COVID-19 попадают в организм плода из крови матери через плаценту после бессимптомной, а также симптоматической инфекции во время беременности. Концентрация антител этого типа у новорожденных и их матерей оказались одинаковыми в 87 процентах случаев. Это в большинстве случаев защищает детей от инфицирования. А вот антитела типа IgM в организме новорожденных не найдены. Этот факт ученые объяснили неспособностью вируса просачиваться через плаценту матери. Насколько долго может длиться такая защита, ученые пока затрудняются сказать.

Исследователи пришли к выводу, что результаты продемонстрировали потенциал материнских антител для обеспечения защиты новорожденных от инфекции SARS-CoV-2. Это поможет правильно вести новорожденных, а также для разработки вакцин во время беременности.