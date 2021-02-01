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Рубрика: В мире

Комната из "Дворца" нашлась в Чехии

Библиотека в Чехии подтвердила, что на фото из фильма о "Дворце в Геленджике" запечатлен ее читальный зал
Текст: Алексей Чуриков
Одна из фотографий интерьера "Дворца в Геленджике", фигурирующая в фильме блогера Алексея Навального, на деле оказалась снимком из Страговского монастыря в Праге. Это корреспонденту "Российской газеты" подтвердил директор Страговской библиотеки Эвермод Гейза Шидловски. Он с интересом воспринял сообщенную ему информацию о появлении фотографии Философского зала в фильме.
Слева - кадр из фильма с якобы интерьером "Дворца в Геленджике". Справа - снимок из 3D-тура на официальном сайте Страговского монастыря. Фото: YouTube.com / strahovskyklaster.pano3d.cz Слева - кадр из фильма с якобы интерьером "Дворца в Геленджике". Справа - снимок из 3D-тура на официальном сайте Страговского монастыря. Фото: YouTube.com / strahovskyklaster.pano3d.cz
Слева - кадр из фильма с якобы интерьером "Дворца в Геленджике". Справа - снимок из 3D-тура на официальном сайте Страговского монастыря. Фото: YouTube.com / strahovskyklaster.pano3d.cz

"Я видел видео, опубликованное на YouTube, и могу подтвердить, что картинка, которая показывается на 58 мин и 36 сек, это изображение Философского зала Страговской библиотеки. Это старая фотография, сделанная до 2010 года. Автором библиотеки является моравский краснодеревщик XVIII века Лахофер", - сообщил корреспонденту Гейза Шидловски.

Фото: скриншот vesti.ru
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В упомянутом фильме блогер рассказывает, что итальянские мебельные мастера "на свой сайт выложили фотографии дворца" в Геленджике изнутри. Под этот комментарий в видеоряде появляется изображение интерьера, в котором сложно не узнать библиотеку. И это действительно библиотека, только расположена она не на мысе Идокопас, а в Страговском монастыре в Праге, столице Чехии. На этом снимке изображена своего рода жемчужина этой библиотеки, ее знаменитый Философский читальный зал.

Любой читатель может и сам с легкостью найти подтверждение этому факту в Сети. Чтобы далеко не ходить, достаточно заглянуть на официальный сайт Страговского монастыря, где в рубрике 3D-тур предлагается совершить виртуальную прогулку по интерьерам библиотеки. И как раз одна из виртуальных комнат позволяет во всех деталях разглядеть тот самый Философский читальный зал и убедиться, что это именно то помещение, которое пытаются "продать" в качестве дворцовых интерьеров авторы "расследования".

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