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01.02.2021 22:10
Рубрика: Спорт

Высокий "Темп"

Клуб из Ревды выиграл первый матч финала Кубка России
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
В Южно-Сахалинске прошел первый матч финала баскетбольного Кубка России. Местный "Восток-65" уступил команде из города Ревды Свердловской области "Темп-СУМЗ-УГМК" - 74:82.

Оба финалиста еще ни разу не завоевывали Кубок страны. При этом шансы "темповиков" переписать свою историю и взять почетный трофей изначально оценивались выше. В Суперлиге 1, втором по силе российском дивизионе страны, где выступают оба клуба, у "Темп-СУМЗ-УГМК" дела идут значительно лучше. Команда из Ревды выиграла последние шесть матчей в то время, как "Восток-65" на том же отрезке добился лишь одной победы. Соперники дважды встречались в чемпионате, и оба раза "темповики" были сильнее.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Выиграли баскетболисты из Ревды и в этот раз. Дальневосточники неплохо начали встречу, но позволили гостям вернуться в игру. А в третьей четверти "Темп-СУМЗ-УГМК" практически уничтожил соперника - 32:8. В концовке хозяева смогли все же сократить отставание в счете и сохранить хоть какие-то шансы перед ответным матчем. Напомним, финал состоит из двух матчей. Ответный состоится в Ревде 13 марта.

Впрочем, поспешных выводов делать не стоит. В прошлом году в финале с "Самарой" ревдинцы тоже выиграли первый матч, а затем уступили.

Отметим, что в тот же день состоялся и первый матч противостояния за "бронзу". В нем "Самара", лидирующая в Суперлиге 1, не без труда одолела на выезде ижевский "Купол-Родники" - 97:91. Ответная игра пройдет в Самаре 23 февраля.

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