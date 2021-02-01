Новости

Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 13:12
Фото: Что дарили Борису Ельцину на дни рождения 13:05
Городов с дорогим жильем стало в 4 раза больше 13:02
В Подмосковье начали борьбу с "глупыми" пробками 12:59
В Петербурге открылась запись на прививку от COVID-19 через госуслуги 12:46
Актер Уилл Смит посетил тренировку "Зенита" в Дубае 12:45
Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации 12:40
Путин поручил обеспечить права журналистов 12:30
В Челябинске после незаконного шествия завели дело о повреждении дорог 12:28
Состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 млрд долларов 12:27
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров 12:25
Число арестованных после незаконной акции в Петербурге достигло 50 человек 12:25
Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии 12:22
Зятя Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 12:16
В Москве построят новый автотоннель 12:15
В США застрелен 34-летний рэпер Kardone, кузен Бейонсе 12:11
Петербургские росгвардейцы спасли девушку, оказавшуюся в толпе из-за несанкционированной акции 12:10
Мошенник шантажировал москвичку, вымогая 300 тысяч рублей 11:58
Путин поручил изучить международные регистры доноров костного мозга 11:49
Составлен список "50 лучших вестернов всех времен" 11:45
Медведев о Нагорном Карабахе: Ситуация в целом успокоилась, и это самое главное 11:43
Москвичей старше 45 лет научат искать работу 11:35
Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям 11:32
В Киргизии сменился глава правительства 11:26
Половина школьников Бишкека пока остаются дома из-за коронавируса 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
01.02.2021 12:27
Рубрика: Экономика

Состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 млрд долларов

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение января совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 миллиарда долларов, - подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Эти подсчеты производятся на основе биржевой стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Наибольшая прибавка отмечена у российского лидера индекса BBI, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, состояние которого за январь выросло на 704 миллиона долларов, до 30,7 миллиарда. На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, хотя его состояние в январе уменьшилось на 403 миллиона долларов - до 24,4 миллиарда. Третью строчку занял основной бенефициар Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 миллионов долларов, до 24,2 миллиарда. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашев, чей капитал снизился на 994 миллиона долларов - до 22,1 миллиарда. На пятом месте расположился владелец "Металлинвеста" Алишер Усманов, его состояние стало меньше на 69 миллионов долларов и составило 21 миллиард долларов.

Далее в рейтинге расположились Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко и Виктор Вексельберг.

Экономика Работа Зарплата

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения в сфере правозащиты. Главное
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков