Состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 млрд долларов

В течение января совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 миллиарда долларов, - подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Эти подсчеты производятся на основе биржевой стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Наибольшая прибавка отмечена у российского лидера индекса BBI, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, состояние которого за январь выросло на 704 миллиона долларов, до 30,7 миллиарда. На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, хотя его состояние в январе уменьшилось на 403 миллиона долларов - до 24,4 миллиарда. Третью строчку занял основной бенефициар Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 миллионов долларов, до 24,2 миллиарда. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашев, чей капитал снизился на 994 миллиона долларов - до 22,1 миллиарда. На пятом месте расположился владелец "Металлинвеста" Алишер Усманов, его состояние стало меньше на 69 миллионов долларов и составило 21 миллиард долларов.

Далее в рейтинге расположились Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко и Виктор Вексельберг.