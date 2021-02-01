Указ главы Республики Бурятия от 1 февраля 2021 года № 30 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Новости

Власти Амстердама ликвидируют из-за пандемии район "красных фонарей" 01.02.2021
В результате нападения с ножом в брюссельском метро пострадали две женщины 01.02.2021
РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля 01.02.2021
Опрос: Жизнь на Украине ухудшается с каждым новым президентом 01.02.2021
Сотруднику ФБК Николаю Ляскину суд ограничил в общении и пользовании интернетом 01.02.2021
Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию 01.02.2021
Во вторник у музея Победы станцуют "Случайный вальс" 01.02.2021
Путин поощрил экс-замглавы Минцифры Волина за переход РФ на цифровое ТВ 01.02.2021
ЦБ определил угрозы при использовании биометрических данных граждан 01.02.2021
Кабмин внес предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров 01.02.2021
"Барселона" должна Месси 63,5 млн евро 01.02.2021
Арестован участник незаконной акции, бросивший файер в полицейских 01.02.2021
Стали известны имена наставников нового сезона "Голос. Дети" 01.02.2021
В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея 01.02.2021
Прилепин: Принципиальных противоречий при объединении левых сил нет 01.02.2021
Мужчина с ножом напал на пассажиров брюссельского метро 01.02.2021
В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года" 01.02.2021
Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека 01.02.2021
"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом 01.02.2021
В Москву идут тимофеевские морозы 01.02.2021
МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 01.02.2021
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 01.02.2021
МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента" 01.02.2021
Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин 01.02.2021
Путин возложил цветы к могиле Ланового 01.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 февраля 2021 г.

Указ главы Республики Бурятия от 1 февраля 2021 года № 30 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от 25.01.2021 № 14, от 27.01.2021 № 18):

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением случаев, установленных настоящим указом, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений.".

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Возобновить со 2 февраля 2021 года работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход, при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 30 % от единовременной пропускной способности объекта, а также представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу.".

1.2. Абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"При организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия на 2021 год, уведомлять Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия о проведении данных мероприятий и осуществлять допуск участников, при наличии лабораторного обследования участников, членов команд, сопровождающих лиц на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ), полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, либо при представлении участниками, членами команд, сопровождающими лицами документа о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев до начала проведения указанных мероприятий заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо представления участниками, членами команд, сопровождающими лицами сертификата (иного документа) о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.".

1.3. Абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Возобновить деятельность организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, при условии одновременного присутствия не более 50 % посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.4. Пункт 11.11 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией