ЦБ определил угрозы при использовании биометрических данных граждан

ЦБ РФ обозначил угрозы, которые могут возникнуть при идентификации личности человека при использовании биометрических данных. Перечень потенциальных рисков содержится в проекте указания регулятора, который опубликован в понедельник на сайте ЦБ.

Банк России предостерегает от использования исключительно биометрических данных для подтверждения личности, так как существует угрозы подмены, утечки персональных данных, использования фиктивных биометрических данных и других действий. Риски возникают как при сборе информации на устройство клиента, так и при обработке в компьютерах и системах финансовых организаций, считают в ЦБ.

В пояснительной записке указывается, что документ подготовлен для "регулирования взаимодействия организаций финансового рынка и других организаций при сборе, обработке и передаче персональных данных", а также устанавливает обязанность применения средств защиты информации, сертифицированных по системе сертификации ФСТЭК.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.