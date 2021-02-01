Новости

Заседание Симоновского райсуда по "делу Навального" пройдет в Мосгорсуде 17:37
Игрок рижского "Динамо" отчислен после кражи клюшки Ковальчука 17:33
В Тюмени хулиганы выпустили сигнальную ракету в летящий самолет 17:20
В Петербурге введут индивидуальные компенсации на оплату ЖКХ 17:18
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 17:18
Поэт и актер Виктор Коваль умер от коронавируса 17:10
В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заболели ковидом 17:08
В Новгородской области разрешили работу фудкортов 17:06
Объявлены состав жюри и сроки проведения Берлинале-2021 17:05
ЦБ перечислит в бюджет 200 млрд рублей от сделки по Сбербанку 17:04
Вышел "Злой человек" - первый за семь лет видеоклип Земфиры 16:55
Володин: Смешанная система выборов в Думу показала свою эффективность 16:49
Цены на серебро резко повысились до максимума за 8 лет 16:48
В Китае на дороги вышли беспилотные такси 16:30
Кокорин забил на тренировке "Фиорентины" 16:22
Вьетнам снова закрывает границы на въезд "до особого распоряжения" 16:13
Мишустин выделил вклад патриарха в поддержку людей 16:07
На Урале отправлен в психбольницу грабитель, убивший посетителя банка 16:06
Появилось первое фото новой атомной подлодки Китая 16:05
На Урале завели дело о покупке здания детсада по завышенной цене 15:52
В Москве в доме из "Брата-2" нашли КПП-призрак 15:51
Вышел финальный трейлер трогательного фильма о собаке "Пальма" 15:39
Лукашенко поблагодарил синоптиков за сокращение ошибок в прогнозах 15:35
Троих террористов задержали в Ингушетии 15:33
Вирус африканской чумы обнаружили в Башкирии в печеночном паштете 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 16:48
Рубрика: Экономика

Цены на серебро резко повысились до максимума за 8 лет

Текст: Роман Маркелов

Стоимость мартовских фьючерсов на унцию серебра в понедельник превысила 30 долларов, следует из биржевых данных. В последний раз цена на серебро пересекала 30-долларовую отметку в 2013 году.

Фото: iStock
Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

По состоянию на 16.20 мск, цена серебра на максимуме достигала 30,31 доллара за тройскую унцию. При этом предыдущие торги закрылись на отметке ниже 27 долларов.

Резкий рост цен на серебро связан с активностью онлайн-инвесторов форума WallStreetBets на сайте Reddit. Ранее там были опубликованы призывы вкладываться в серебро, которые обосновывались тем, что этот рынок страдает от манипуляций со стороны крупных инвесторов, которые ставят на снижение цен на драгметалл. Вложения в серебро поднимут стоимость металла и тем самым нанесут финансовый ущерб крупным фондам, рассчитывают пользователи WallStreetBets.

В конце января завсегдатаи Reddit и WallStreetBets по такой же схеме разогнали стоимость акций сети игровых магазинов GameStop, подняв их цену на десятки тысяч процентов за несколько дней. Потери крупных инвестфондов, которые играли на понижение акций GameStop, составили после этого около 7 млрд долларов. Потом онлайн-инвесторы пытались сделать то же с акциями других компаний с не самым лучшим финансовым положением, включая Nokia. В конгрессе США призвали комиссию по ценным бумагам провести расследование произошедшего.

Экономика Финансы Фондовый рынок

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков