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Рубрика: Спорт

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"Челси" одержал первую победу при Томасе Тухеле
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8370)
Лондонский "Челси" одержал первую победу при новом главном тренере Томасе Тухеле. В матче 21-го тура чемпионата Англии "синие" обыграли на своем поле "Бернли" со счетом 2:0.

Для Тухеля эта встреча стала второй у руля английской команды. Ранее в середине недели "Челси" принимал "Вулверхэмптон", но, создав кучу моментов, набрать три очка так и не сумел (0:0).

- У нас сегодня было много полумоментов, долго пришлось ждать первого забитого мяча. Что меня впечатлило - мы никогда не теряли контроль над ситуацией и постоянно навязывали свою игру. Настрой и энергия были очень хорошими, - отметил Тухель.

Уже в четверг "Челси" предстоит дерби с одним из лидеров первенства - "Тоттенхэмом". Пожалуй, это будет первая серьезная проверка для немецкого специалиста в новом клубе.

Томас Тухель возглавил "Челси" в середине прошлой недели. До того немецкий специалист работал в "ПСЖ"

- Мне уже все успели сказать о важности встречи с "Тоттенхэмом". Могу заверить, что мы будем играть на победу, - подытожил Тухель.

Фото: AP Photo/Man Fernandezu
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Добавим, что в турнирной таблице английского первенства лидирует "Манчестер Сити", в активе которого 44 очка. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (41), "Лестер" (39), "Ливерпуль" (37), "Вест Хэм" (35), и у трех команд по 33 очка - у "Тоттенхэма", "Челси" и "Эвертона".

Ну а российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Пока команды тренируются и проводят товарищеские матчи, все внимание болельщиков приковано к трансферным новостям.

Примерно пару месяцев назад в СМИ просочилась информация, что бывший лидер "Зенита" Халк может вернуться в Санкт-Петербург. У 34-летнего форварда закончился контракт с "Шанхай СИПГ". По новым правилам в китайской лиге клуб больше не мог платить бразильцу 20 миллионов евро в год - их ограничивает потолок.

Сообщалось о предпочтении Халка поиграть еще в Европе. Им интересовались из Португалии ("Порту"), и особенно из Турции. Пригласить его хотели все три местных гранда - "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ". Были варианты также в Саудовской Аравии и главное - с "Зенитом". Но в итоге Халк вернулся на родину: он подписал контракт с "Атлетико Минейро" до декабря 2022 года.

По данным портала Globo, зарплата футболиста долго была препятствием для "Атлетико": клуб строит новый стадион, поэтому не может позволить себе разбрасываться деньгами. Тем не менее "Минейро" будет самостоятельно выплачивать зарплату Халку, хотя часть предлагали покрывать спонсоры.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Тем временем стал известен победитель Кубка Либертадорес. Им стал "Палмейрас", победивший в решающем матче "Сантос" со счетом 1:0. Единственный мяч уже на 95-й минуте забил Брено.

"Палмейрас" стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет с 4 по 11 февраля в Катаре. За трофей поборются также: "Бавария" (Германия), "Тигрес" (Мексика), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Духаиль" (Катар), "Аль-Ахли" (Египет).

В самых привилегированных условиях оказались "Бавария" и "Палмейрас". Они начнут борьбу за титул с полуфинальной стадии.

Мюнхенский клуб встретится 8 февраля с кем-то из пары "Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли", а днем ранее "Палмейрас" сыграет с победителем дуэли "Тигрес" - "Ульсан". Матч за третье место, как и финал, запланирован на 11 февраля.

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