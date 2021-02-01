Лондонский "Челси" одержал первую победу при новом главном тренере Томасе Тухеле. В матче 21-го тура чемпионата Англии "синие" обыграли на своем поле "Бернли" со счетом 2:0.

Для Тухеля эта встреча стала второй у руля английской команды. Ранее в середине недели "Челси" принимал "Вулверхэмптон", но, создав кучу моментов, набрать три очка так и не сумел (0:0).

- У нас сегодня было много полумоментов, долго пришлось ждать первого забитого мяча. Что меня впечатлило - мы никогда не теряли контроль над ситуацией и постоянно навязывали свою игру. Настрой и энергия были очень хорошими, - отметил Тухель.

Уже в четверг "Челси" предстоит дерби с одним из лидеров первенства - "Тоттенхэмом". Пожалуй, это будет первая серьезная проверка для немецкого специалиста в новом клубе.

Томас Тухель возглавил "Челси" в середине прошлой недели. До того немецкий специалист работал в "ПСЖ"

- Мне уже все успели сказать о важности встречи с "Тоттенхэмом". Могу заверить, что мы будем играть на победу, - подытожил Тухель.

Добавим, что в турнирной таблице английского первенства лидирует "Манчестер Сити", в активе которого 44 очка. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (41), "Лестер" (39), "Ливерпуль" (37), "Вест Хэм" (35), и у трех команд по 33 очка - у "Тоттенхэма", "Челси" и "Эвертона".

Ну а российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Пока команды тренируются и проводят товарищеские матчи, все внимание болельщиков приковано к трансферным новостям.

Примерно пару месяцев назад в СМИ просочилась информация, что бывший лидер "Зенита" Халк может вернуться в Санкт-Петербург. У 34-летнего форварда закончился контракт с "Шанхай СИПГ". По новым правилам в китайской лиге клуб больше не мог платить бразильцу 20 миллионов евро в год - их ограничивает потолок.

Сообщалось о предпочтении Халка поиграть еще в Европе. Им интересовались из Португалии ("Порту"), и особенно из Турции. Пригласить его хотели все три местных гранда - "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ". Были варианты также в Саудовской Аравии и главное - с "Зенитом". Но в итоге Халк вернулся на родину: он подписал контракт с "Атлетико Минейро" до декабря 2022 года.

По данным портала Globo, зарплата футболиста долго была препятствием для "Атлетико": клуб строит новый стадион, поэтому не может позволить себе разбрасываться деньгами. Тем не менее "Минейро" будет самостоятельно выплачивать зарплату Халку, хотя часть предлагали покрывать спонсоры.

Тем временем стал известен победитель Кубка Либертадорес. Им стал "Палмейрас", победивший в решающем матче "Сантос" со счетом 1:0. Единственный мяч уже на 95-й минуте забил Брено.

"Палмейрас" стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет с 4 по 11 февраля в Катаре. За трофей поборются также: "Бавария" (Германия), "Тигрес" (Мексика), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Духаиль" (Катар), "Аль-Ахли" (Египет).

В самых привилегированных условиях оказались "Бавария" и "Палмейрас". Они начнут борьбу за титул с полуфинальной стадии.

Мюнхенский клуб встретится 8 февраля с кем-то из пары "Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли", а днем ранее "Палмейрас" сыграет с победителем дуэли "Тигрес" - "Ульсан". Матч за третье место, как и финал, запланирован на 11 февраля.