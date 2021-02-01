Что будет с курсом рубля в феврале

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Курс рубля оказался под давлением в конце января, хотя чаще случается как раз наоборот. USDRUB поднимался выше 76,3, а EURRUB делал попытки забраться выше 92,5. Уход на эти уровни в предыдущие месяцы предшествовал усилению давления на рубль, но под закрытие торгов января рубль сумел заметно отскочить.

Рубль закрыл пятницу ростом на 0,6% к доллару и евро, что сократило снижение к доллару с начала года до 1,4% и почти до нуля к евро. Исторически, в среднем за январь USDRUB прибавляет чуть больше 2%. Так что результат прошедшего января вполне вписывается в среднюю тенденцию.

Если исключить экстремально негативный 2020 год, за этот период в 2015-2019 годах рубль прибавлял к доллару более 7,5%, в среднем за 10 лет прибавка составляет 4,7%. Вступая в февраль, мы все же отталкиваемся от более оптимистичного сценария с уверенным восстановительным ростом, так как именно ему мы наблюдали после девальвации 2014 года, сравнимой с провалом в первые месяцы 2020 года.

Потенциальное укрепление на 7,5% за февраль-апрель уведет USDRUB в область 70 к концу апреля. А за февраль USDRUB способна просесть к 73,5, если рынок останется в фарватере средней динамики 2015-2019 годов.

Рисками для данного сценария сейчас выглядит риск резкого всплеска волатильности на рынках и краткосрочная коррекция после ралли ноября - первой половины января. Последние недели отчетливо видна пробуксовка мировых рынков, а прошлая неделя зафиксировала самое резкое падение с октября.

Растущий рубль при стабильной нефти обещает лишь усиливать давление курс российских акций, оцененных в рублях, усиливая коррекционный откат, потенциал которого, по нашим оценкам, составляет 2,5-2,6% для индекса Мосбиржи.

Однако за исключением рисков внезапных всплесков волатильности пока преобладают позитивные рыночные ожидания, ведь монетарная политика во всем мире остается исключительно мягкой, а рыночные условия - максимально благоприятными для спроса на риски, обещая сохранить настрой участников выкупать любые серьезные просадки рынка.

Краткосрочно USDRUB может оказаться на текущих (75,5) или более высоких уровнях, но в целом этот сценарий видится менее вероятным, чем дальнейший планомерный рост рубля.

EURRUB в предстоящем месяце, вероятно, удастся закрепиться на уровнях ниже 90, откуда может быть дан старт более глубокому снижению с потенциальной целью на 86 к концу апреля.