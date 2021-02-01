С 1 февраля размер ряда социальных пособий вырастет на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают около 15 млн россиян. Следующая прибавка затронет россиян, получающих социальные пенсии, - с 1 апреля они вырастут на 2,6%. Индексация этих пенсий пропорциональна темпам роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.