С 1 февраля размер ряда социальных пособий вырастет на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают около 15 млн россиян. Следующая прибавка затронет россиян, получающих социальные пенсии, - с 1 апреля они вырастут на 2,6%. Индексация этих пенсий пропорциональна темпам роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
Сложный тюнинг
Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газобаллонного оборудования на машину. Впрочем, ничего страшного в этих основаниях для отказа нет. И они вовсе не означают, что порядок получения разрешения и свидетельства о соответствии транспорта усложниться.
Порядок внесения изменений в конструкцию следующий. Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который ведет минэкономразвития. Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.
После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр минэкономразвития.
Далее нужно пройти техосмотр автомобиля.
Потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.
Так вот: с 1 февраля если заключение лаборатории не будет внесено в реестр, то это будет основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений в конструкцию. Если в реестр не будет внесен протокол испытаний, то это будет основанием для отказа в выдаче свидетельства о соответствии транспорта требованиям безопасности.
Реестр был создан недавно, но польза от него может быть ощутимой. Например, внес автовладелец изменения в конструкцию автомобиля, в результате которых микроавтобусом, на котором можно было ездить только с правами подкатегории "D1", теперь можно управлять имея права категории "В". Но со временем все разрешительные документы и заключения потерял. Потерял также и паспорт транспортного средства. Так вот чтобы восстановить ПТС, для начала потребуется восстановить заключение о безопасности конструкции. Но выясниться, что уже и лаборатории, которая проводила испытания уже нет. В общем, возникнет масса сложностей.
С реестром эти документы не потеряются. И лаборатория обязана вносить в него соответствующие документы. А ГИБДД - их проверять.
Отменяется льготное продление аренды земли
Льготные условия пролонгации договоров аренды для арендаторов государственных и муниципальных земельных участков были введены в июне прошлого года для поддержки бизнеса в пандемию. До 1 марта 2021 года арендатор таких земель вправе потребовать увеличения срока действия договора. Обратиться он может независимо от оснований заключения договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате. При этом основной договор должен быть заключен до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. К моменту обращения арендатора договор должен еще действовать, а арендодатель не требовать его расторжения в судебном порядке. Кроме того, арендатор не должен нарушать порядок использования земли.
Договор может быть продлен на тот же срок, в течение которого он действовал сначала, но не более чем на 3 года. Арендодатель обязан пойти навстречу арендатору и заключить соглашение без проведения торгов в течение пяти рабочих дней.
Похожие "льготы" действовали для некоторых арендаторов государственной и муниципальной недвижимости, они могли продлить договор на год, однако обратиться с таким требованием должны были до конца 2020 года.
Повышается плата с фур в систему "Платон"
Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции в период с 10 по 20 января после публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.
По данным Росавтодора, в системе "Платон" зарегистрировано более 617 тысяч грузоперевозчиков и более 1,42 миллиона транспортных средств массой более 12 тонн. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.
Вносимая грузоперевозчиками плата в системе "Платон" поступает в Федеральный дорожный фонд и расходуется на ремонт дорог. С 2015 года, когда была запущена система, в фонд поступило более 126 млрд рублей. Общий объем отремонтированных дорог за счет средств системы "Платон" за время ее работы составит 3,3 тысячи км, количество мостовых сооружений превысит 130.
Новые правила будут вводиться два раза в год
До сих пор эти требования могли вступить в силу в любой день в году (хотя крупнейшие пакеты изменений приурочены к 1 января и другим "круглым" датам), и бизнесу приходится неусыпно следить за нормотворчеством не только законодателей и правительства, но и отдельных ведомств.
Введение двух "окон" вступления в силу нормативных правовых актов активно поддерживалось бизнесом, отмечает статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Этот механизм позволит предпринимателям получить достаточный запас времени для подготовки и адаптации к новому регулированию, приведения своих ресурсов и процессов в соответствие с новыми обязательными требованиями, сказал он "Российской газете". Также, по его мнению, уменьшится частота изменений нормативно-правовой базы, будет проще планировать и реализовывать долгосрочные проекты.
Исключением из нового правила станет регулирование, принятое в связи с введением чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, а также в связи с эпидемиями, катастрофами, террористическими актами и прочими бедствиями.
Принцип предсказуемости обеспечивается и другими "точечными" инструментами закона "Об обязательных требованиях": срок действия актов, содержащих эти требования, ограничен шестью годами; должно проводиться публичное обсуждение реальных эффектов от обязательных требований. Кроме того, у всех желающих есть возможность высказать замечания на проекты актов, которые публикуются на портале regulation.gov.ru.
За мат в социальных сетях вводятся штрафы
Он касается в целом мониторинга информации, несущей угрозу людям. Теперь ответственность за это будет возложена на администрации соцсетей.
Речь идет о постах, пропагандирующих суицид, детскую порнографию, экстремизм и терроризм, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, пояснили "РГ" в Роскомнадзоре. "Только так можно обеспечить незамедлительность блокировки такой особо опасной информации, как трэш-стрим", - подчеркнули там. Запрет постов с нецензурной лексикой - лишь часть нового закона.
За нарушение новых правил администрация соцсети заплатит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. В ведомстве при этом отметили, что у соцсетей есть право обратиться в Роскомнадзор, если возникнут сомнения, относить или нет информацию к запрещенной.
Санкции для авторов постов, использующих нецензурную лексику, не предусмотрено.
Технически сообщения в сетях и так давно фильтруются - например, проверяются на экстремизм, рассказал Николай Комлев, директор АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики. "Сканирование контента - несложная задача, - добавил он. - Лексические анализаторы используются в компиляторах и интерпретаторах исходного кода языков программирования, в проверке правописания слов естественных языков. Применить эти инструменты для поиска мата в соцсетях не составит труда и на любом языке". Комлев отметил, что системы могут распознать и мат, зашифрованный латиницей или звездочками.
Выявить мат в потоке речи видеоролика тоже технически вполне возможно - роботы типа Алисы, Маруси, Siri выделяют и понимают наиболее употребимые слова, говорит Комлев. Однако такой анализ требует больше ресурсов, и точность выявления будет ниже, особенно если говорящий говорит, например, с набитым ртом или у него плохая дикция. "Полагаю, что законотворцы ограничатся анализом и контролем только текстовой информации, так как мат в устной речи труднее не только распознать, но и юридически доказать", считает глава АПКИТ
Впрочем, по мнению Комлева, это не самая важная задача поддержания российской экономики и культуры.
Представители соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и Tik Tok отказались от комментариев.
Истекает срок маркировки шин на складах
В последний день февраля истекает срок, в течение которого шины, введенные в оборот до 1 ноября и не проданные по состоянию на 15 декабря, должны быть промаркированы, а сведения по ним - предоставлены в систему "Честный ЗНАК".
Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки), непромаркированные товарные остатки не могут быть введены в оборот участниками рынка, также их нельзя будет хранить на складах. "Производители и импортеры перешли к обязательной маркировке шин и покрышек с 1 ноября. У дилеров или магазинов могли остаться не распроданные до 1 ноября шины, которые еще не подлежали маркировке. Их можно было продавать до 15 декабря, а после 15 декабря такой товар нужно было маркировать как остатки и только после этого продавать", - уточнил руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков.
До 1 марта 2021 года компаниям, добавил он, у которых еще остался "старый" товар, нужно его промаркировать, хранить немаркированные шины нельзя. Эти правила касаются новых шин, бывшие в употреблении изделия маркировке не подлежат.
Восстановленное молоко признают молочным продуктом
Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения.
Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженные вкус и запах. Для обезжиренного восстановительного молока возможен синеватый оттенок, для стерилизованного - светло-кремовый оттенок, для обогащенного молока - в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения. Консистенция восстановленного молока - однородная, нетягучая, непрозрачная жидкость.
Восстановленное молоко может быть использовано при производстве кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий.
Восстановленное молоко перешло в разряд молочных напитков в 2008 году. Но продукт не пользовался спросом у потребителей - они считали его не совсем натуральным. В 2013 году сам термин "восстановленное молоко" и его определение появился в техрегламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Это молочный продукт в потребительской таре или сырье для производства молочных товаров (кроме питьевого молока), произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.
Однако требований к восстановленному молоку тогда установлено не было. Производители вынуждены были по-прежнему использовать название "молочный напиток".
Теперь неопределенность устранена. Изменения позволят добросовестным производителям идентифицировать продукт, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как восстановленное молоко.
Соцвыплаты в феврале придут в повышенном размере
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия. Коэффициент индексации составит 1,049. С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год
Минтруд предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается именно с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января.
Какие выплаты будут проиндексированы? Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, с 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65,6 тысячи рублей.
По информации Пенсионного фонда России, с учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 120 руб и составит на 1 февраля 2021 года 2 579 рубля.
Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц. В него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 года составит 1211 руб., в том числе стоимость лекарственного обеспечения - 933 руб.; санаторно-курортного лечения - 144 руб.; проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134 руб.
Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Сейчас размер этого пособия - чуть более 6 тысяч рублей.
Следующая прибавка затронет всех тех, кто получает социальные пенсии, - с 1 апреля они вырастут на 2,6%. Индексация этих пенсий пропорциональна темпам роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.