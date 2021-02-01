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01.02.2021 18:25
Рубрика: Общество

Деньги возрастом до 10 тысяч лет найдены в США

Текст: Денис Передельский
Фото: Stacy Kennedy/Santa Barbara Museum of Natural History Фото: Stacy Kennedy/Santa Barbara Museum of Natural History
Фото: Stacy Kennedy/Santa Barbara Museum of Natural History

В США археологи получили первые достоверные доказательства того, что древние жители Северной Америки в качестве примитивной валюты использовали бусины, изготовленные из ракушек.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Исследование опубликовано в журнале Journal of Anthropological Archaeology, а краткий отчет о нем опубликован на сайте Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Авторы работы утверждают, что как минимум еще 2000 лет назад индейцы чумаши использовали в качестве валюты обработанные бусины из ракушек.

Эти артефакты ранее были найдены в районе пролива Санта-Барбара и в других местах Калифорнии. В настоящий момент большинство из них хранятся в Музее естественной истории Санта-Барбары.

Предыдущие исследования доказали, что бусы из раковин молюсков коренные американцы использовали в качестве денег как минимум 800 лет назад. В новом исследовании более масштабный анализ провела почетный профессор антропологии Линн Гэмбл. Она доказывает, что охотники-собиратели, жившие на южно-центральном побережье Санта-Барбары, использовали ракушки в качестве валюты 2000 лет назад.

"Это меняет наше представление не только об охотниках-собирателях, но и о сложности социально-политической и экономической систем, - говорит Гэмбл. - Ведь это может быть самым ранним примером использования денег в Северной и Южной Америке".

Впрочем, по оценкам ученого, возраст древнейших в Америке денег может быть даже еще большим. Дело в том, что в своей работе Гэмбл использовала новые критерии для оценки того, использовались ли бусы в качестве валюты или для украшения.

Всего их четыре. Одним из самых важных из них является стандартизация. Если при изготовлении украшений мастер может использовать любую форму и размеры, то при изготовлении денег это в принципе исключено. Валюта и в древности должна была отвечать стандартам, чтобы не возникало никаких споров относительно ее ценности, по сути номинала.

"Я сравнила бусины из ракушек, которые более 40 лет считались "денежными бусинам", с другими, широко распространенными, - рассказала Гэмбл. - Более ранние бусинки оказались такими же стандартизированными, если не больше, как те, что появились 1000 лет спустя. Они были распространены не только по всей Калифорнии, но и за ее пределами. После измерений и сравнения степени стандартизации между различными типами этих "шариков" стало ясно, что они, вероятно, были "денежными шариками" и появились намного раньше, чем мы думали ранее".

Фото: iStock
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Как отмечает Гэмбл, бусины из ракушек начали использоваться в Калифорнии более 10 тысяч лет назад, но наиболее широкое распространение получили в последние 3-4 тысячи лет. Имеются и многочисленные следы производства, в том числе на северных Нормандских островах.

В частности, были найдены инструменты для изготовления бусин из ракушек, в том числе примитивные "дрели". Найдено и огромное количество фрагментов ракушек, вероятно, отходов или забракованной продукции. Зачастую они буквально усеивают поверхность археологических памятников на указанных островах.

Исследование Гэмбл не только проливает новый свет на историю происхождения денег, но и ставит под сомнение существующие теории о степени сложности человеческих обществ в доисторические времена.

Известно, что индейцы чумаши не занимались земледелием, а были охотниками-собирателями. Поэтому, как считалось до сих пор, деньги им были не нужны. В то же время было известно, что ранние испанские колонизаторы искренне восхищались обширными торговыми сетями и коммерцией чумашей.

К слову, недавние исследования других археологов доказали, что в Европе бронзового века в качестве валюты использовались кольца, обручи и топоры, которые тоже были стандартизированы. Все это вкупе бросает вызов устоявшемуся мнению о том, что так называемые "примитивные" общества не могли иметь "коммерческую" экономику.

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