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Рубрика: Экономика

Для больниц и аптек сохраняется упрощенная маркировка лекарств

Текст: Светлана Ментюкова
С 1 февраля завершается действие части упрощений, ранее введенных в рамках уведомительного режима движения лекарственных средств в системе обязательной маркировки. В частности, отменится правило "15 минут", позволявшее двигать лекарства в системе, не дожидаясь ее ответа. До 1 июля упрощение еще действует для приемки препаратов. Изменения не коснутся аптек и больниц, которые, как и прежде, смогут подавать данные в систему и сразу продавать или использовать лекарства.

Для аптечных и медицинских организаций сохраняется право дальнейшего совершения операций с упаковками, не дожидаясь результата обработки системой. То есть по сути никаких изменений с 1 февраля не предполагается, но обязателен вывод упаковки через кассу или регистратор выбытия, пояснил руководитель проекта товарной группы "Фарма" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ - уполномоченный оператор маркировки) Алексей Косарев.

Фото: iStock
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До 1 июля 2021 года действуют упрощенные механизмы "обратного акцепта": при обороте компании не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. Аналогичное правило действует для импортеров.

"Если сравнивать с октябрем, число ошибок снизилось в два раза, а обращений в техподдержку в последние две недели января - в полтора-два раза по сравнению с первыми неделями ноября. А больницы и аптеки все же предпочитают стандартные схемы: уведомительный режим в январе больницы использовали в 0,3% случаев, аптеки - в менее 3%. Оператор со своей стороны повысил производительность системы, документы обрабатываются в среднем за 7-8 минут", - рассказывает руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.

По его словам, за последние три месяца создан ситуационный центр, переформатирована работа клиентской службы, проанализированы типичные ошибки участников оборота для их минимизации, модифицировано взаимодействие с АИС Росздравнадзора при вводе лекарств в оборот (позволяет ускорить ввод лекарств в оборот). С ведущими компаниями проведен эксперимент по строгой прослеживаемости, а 25 января для фармкомпаний доступно нагрузочное тестирование.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Вступают в силу в феврале 2021 года

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